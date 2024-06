Saiba como se organizar financeiramente para viagens internacionais

Planejar uma viagem internacional requer atenção e organização, principalmente em tempos de alta do dólar. Em Belém, a dona de uma agência de turismo focada em auxiliar mulheres viajantes e duas paraenses que costumam viajar para o exterior compartilham dicas para contornar as oscilações cambiais e garantir uma viagem tranquila e econômica.

Segundo Izabelle Araujo, proprietária da agência, "todo viajante deve ter em mente que a oscilação de câmbio é um fator que pode acontecer e impactar os planos de uma viagem internacional". A empresária ressalta a importância de prever os gastos com uma margem para a alta do câmbio e de avaliar alternativas mais econômicas para hospedagem e alimentação, como hostels (albergues) e restaurantes modestos.

Para se planejar financeiramente, Izabelle orienta acompanhar a oscilação do câmbio no país de destino e comprar a moeda estrangeira aos poucos, aproveitando os momentos de baixa. "Quando estiver em baixa, aproveitar para comprar moeda estrangeira aos poucos para gastar na viagem é uma forma de não sentir tanto os efeitos dessas mudanças cambiais", afirma.

A analista de sistemas Adriana Lisboa, 52, que já visitou diversos destinos como Turquia, Aruba e várias cidades dos Estados Unidos e Europa, conta que utiliza a mesma estratégia. "Como adoro viajar, costumo acompanhar a variação do dólar diariamente. Quando vejo que caiu já compro um pouco, não deixo para comprar tudo em cima da hora da viagem", diz ela.

Os destinos também podem influenciar bastante no orçamento. Izabelle recomenda os países latino-americanos como alternativas mais acessíveis. "A Colômbia, Peru, Bolívia e Argentina têm conservado bons preços de hotelaria e alimentação mesmo diante da alta do dólar", destaca. Destinos como Punta Cana (na República Dominicana) e Curaçao são opções para quem busca resorts com um bom custo-benefício.

A antecedência no planejamento é fundamental para garantir melhores preços e evitar imprevistos. "Sempre indico pelo menos um ano antes da data da viagem", aconselha Izabelle, explicando que passagens aéreas podem ser compradas com 11 meses de antecedência e que é possível planejar o orçamento total da viagem desde o início.

Raisa de Araujo, jornalista que já explorou destinos como Chile, Argentina e diversos países da Europa, enfatiza a importância de uma boa organização. "Para viagens internacionais eu costumo organizar tudo de 6 a 12 meses de antecedência", afirma. Para ela, ter pelo menos 70% da viagem planejada é fundamental para evitar prejuízos.

A segurança também é uma preocupação de Raisa, que sugere sempre chegar durante o dia aos destinos e ter uma reserva de dinheiro para emergências. "Minha principal dica é nunca chegar à noite em nenhum destino", alerta. A jornalista lembra que, em 2023, chegou ao Panamá em meio a protestos que fecharam estradas e rodovias. “Eu ia para outra cidade de ônibus, mas precisei pegar um avião de última hora. Deu tudo certo porque eu tinha uma reserva de dinheiro”, finaliza.

Seis dicas de organização financeira para viagens internacionais

Preveja gastos com margem para alta do câmbio Acompanhe a oscilação do câmbio Economize em hospedagem e alimentação Planeje-se com antecedência Procure destinos alternativos mais econômicos Compre passagens e ingressos com antecedência