Clubes de viagem surgem como opções para quem quer economizar; conheça

Os clubes de viagens estão se tornando populares entre consumidores que buscam economizar e obter vantagens exclusivas, principalmente desde que o modelo de negócio de empresas como a 123 milhas e a Hurb, antigo Hotel Urbano, entrou em crise. Esses clubes oferecem diversos benefícios e serviços que tornam as viagens mais acessíveis e personalizadas.

Como funciona?

Para se inscrever em um clube de viagens, os interessados geralmente pagam uma taxa de adesão inicial, além de uma taxa de associação anual ou mensal. Alguns clubes oferecem níveis de associação, como básico, premium e VIP, cada um com diferentes benefícios e custos.

Os benefícios dos clubes de viagens incluem descontos significativos em passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carros, cruzeiros e pacotes turísticos. Oferecem também pacotes de viagens exclusivos, assistência na personalização de itinerários e acesso a eventos privados. Muitas vezes, disponibilizam plataformas online ou aplicativos para facilitar a reserva e gestão de viagens.

Tipo de clubes de viagens

Existem diferentes tipos de clubes de viagens. Clubes de tempo compartilhado (timeshare) permitem aos membros usar uma propriedade de férias por um período específico a cada ano, exigindo um investimento inicial significativo. Clubes de viagem com pontos acumulam pontos que podem ser trocados por estadias em hotéis, passagens aéreas e outros serviços. Clubes de viagem de luxo oferecem experiências de alta qualidade, como estadias em hotéis cinco estrelas e serviços de concierge. Clubes de viagem baseados em assinatura permitem acesso a descontos e ofertas exclusivas mediante uma taxa mensal ou anual.

A maioria dos clubes de viagens simplifica o processo de reserva através de plataformas online, onde os membros podem pesquisar ofertas, comparar preços e fazer reservas. Alguns oferecem serviços de concierge para ajudar na reserva de viagens complexas e na personalização de itinerários. Aplicativos móveis também facilitam o acesso a ofertas e a gestão da associação.

As vantagens incluem economia significativa, conveniência e acesso a experiências exclusivas. No entanto, as taxas de adesão e associação podem ser caras, e alguns clubes exigem um compromisso financeiro de longo prazo. Além disso, as ofertas exclusivas podem ter disponibilidade limitada durante períodos de alta demanda.

Os clubes de viagens oferecem uma maneira eficaz de economizar e aproveitar benefícios exclusivos, tornando as viagens mais acessíveis e personalizadas. No entanto, é importante considerar os custos e compromissos antes de se inscrever.

Empresas de assinaturas de viagem no Brasil

RDC Viagens

Oferece hospedagem, passagens aéreas e pacotes turísticos, com planos a partir de R$ 268,90.

Stella Barros

Clube de Férias com assinatura mensal, planos de R$ 49 a R$ 999, sem taxas de adesão ou fidelidade.

COOB+

Plataforma com mais de 1.900 hotéis no Brasil, assinaturas anuais para diárias de hospedagem, com uso em até três anos.

Férias & Co.

Voltada para empresas, converte coparticipações mensais em créditos para viagens, com acesso a mais de 400 mil opções de hospedagem e passagens aéreas.