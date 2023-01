Rodada de pagamentos do Bolsa Família continua nesta sexta (20); veja quem recebe

Os beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Inscrição Social (NIS) com último dígito sendo 3 recebem o recurso nesta sexta-feira (20). O governo federal começou a pagar as verbas do programa na última quarta-feira (18), e no primeiro dia receberam o auxílio quem tem o NIS com final 1. Já nesta quinta-feira (19), o pagamento foi destinados aos beneficiários com final 2 no NIS.

Os pagamentos serão feitos ao longo deste mês e de acordo com o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular, como já acontece. O número é encontrado no cartão do Auxílio Brasil.

Aqueles que possuírem o NIS com final zero, por exemplo, só deverão receber o benefício em 31 de janeiro. O valor mínimo repassado às famílias é de R$ 600.

O benefício ainda não contará com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade prometidos por Lula e, por isso, ainda não é chamado oficialmente de "Bolsa Família" pelo governo. A expectativa é de que esse pagamento adicional só comece em março, quando o governo deve relançar o programa com o nome de "Novo Bolsa Família".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)