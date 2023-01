Bolsa Família: cartão do Auxílio Brasil vale para receber o pagamento ou é preciso pedir um novo?

O Bolsa Família de 2023 começou a ser pago nesta semana. Os pagamentos serão feitos ao longo deste mês de janeiro e de acordo com o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular, como já acontece. Aqueles que possuírem o NIS com final zero, por exemplo, só deverão receber o benefício em 31 de janeiro. O valor mínimo repassado às famílias é de R$ 600. As informações são do portal UOL.

De acordo com governo, os beneficiários que já recebiam o Auxílio Brasil poderão usar o mesmo cartão para receber o pagamento do Bolsa Família, não sendo necessário trocar ou atualizar os cartões.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que os mesmos cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e movimentações.

Em 2022, o antigo governo Bolsonaro iniciou a entrega de novos cartões do Auxílio Brasil, que teve como novidade o pagamento em débito. O cartão, porém, só atende atualmente a 8,5 milhões dos 21 milhões de beneficiários. A equipe de Lula analisa dar cartão de débito para todos os beneficiários do Bolsa Família, em vez de usarem só o aplicativo da Caixa.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).