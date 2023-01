Beneficiários começam a receber R$ 600 do Bolsa Família

O Bolsa Família está de volta e os pagamentos de janeiro começaram a ser feitos nesta quarta-feira (18). Até o dia 31, 21,9 milhões de famílias vão receber o benefício com valor médio de R$ 614,21, totalizando R$ 13,38 bilhões investidos, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Em Belém, beneficiários fizeram filas para sacar a quantia nas agências da Caixa Econômica Federal.

Assim como era no Auxílio Brasil, os depósitos do Bolsa Família 2023 estão sendo feitos seguindo a ordem do número final do NIS, sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando todos os pagamentos devem ocorrer até o dia 22. Ontem, os beneficiários com NIS de final 1 puderam sacar o benefício. Hoje, é a vez dos que têm final 2.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir o extrato de pagamento na “Mensagem Auxílio Brasil”, com o valor do benefício.

O valor mínimo de R$ 600 por família não estava previsto pelo Orçamento de 2023 enviado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Congresso Nacional. Entretanto, a quantia foi garantida com a aprovação da chamada PEC da Transição, posteriormente transformada na Emenda Constitucional 126, que permitiu a readequação do orçamento.

Serviço

Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania, reúne informações e é a central para denúncias.

O número 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício.

Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo do programa, da Caixa Econômica Federal, disponível para download gratuito nas lojas virtuais.

Confira a data dos pagamentos deste mês de janeiro: