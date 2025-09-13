Revemar apresenta os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos em Belém

Com foco em um sistema híbrido inteligente, o Grupo Revemar lançou oficialmente os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos em Belém, consolidando um marco para o setor automotivo no Pará. O evento de apresentação foi realizado no último dia 11 de setembro, na concessionária da marca, na capital paraense. O lançamento faz parte do calendário nacional da Peugeot e coloca a cidade entre as primeiras do Brasil a receber oficialmente os novos carros.

Os veículos chegam com foco em inovação e sustentabilidade, unindo o motor T200 – considerado o 1.0 mais potente da categoria – à tecnologia híbrida, que garante maior eficiência energética, economia de combustível e redução de emissões de CO₂, sem abrir mão da performance característica da Peugeot.

Carros Híbridos novidade em Belém

Com a forte expansão de carros elétricos, a estreia do novo modelo anima o Grupo Revemar, que aguarda uma boa recepção dos clientes. “Carros híbridos são o primeiro passo para eletrificação total a médio prazo. Com esses lançamentos, a Peugeot entra para o grupo das concessionárias que apostam no futuro. Temos a expectativa de aceitação dos clientes e muitas vendas desses carros. Eu estou testando um deles e estou encantado”, conta o diretor de marketing Grupo Revemar, Nelson Gurgel.

Para a Revemar, a chegada dos modelos híbridos representa um passo importante. Segundo o analista de marketing regional da empresa no Pará, Gustavo Santiago, a novidade reforça o compromisso da marca em oferecer soluções modernas e conectadas às novas demandas do consumidor, que busca não apenas design e potência, mas também economia e responsabilidade ambiental. “É um marco para a mobilidade no Pará. Estamos trazendo carros que unem potência, economia e sustentabilidade, sem abrir mão da performance que o cliente já conhece”, destacou.

Detalhes do carro

Os novos híbridos combinam o motor T200 1.0 turbo, o mais potente da categoria, com a tecnologia híbrida, oferecendo mais eficiência energética, menor consumo de combustível e redução de emissões. O resultado é uma experiência de condução moderna, econômica e conectada às demandas de um futuro mais sustentável.

Características

Motor T200: entrega potência. Vai de 0 a 100km/h em 9 segundos com o Motor Turbo Flex com 130 cv de potência.

Automatização inteligente: faróis com acendimento automático, limpador com sensor de chuva e sistema Start & Stop são recursos exclusivos do Novo Peugeot 208 GT Hybrid.

Segurança e proteção: conta com 2 airbags de cortina, além dos 2 laterais e 2 dianteiros. A versão GT oferece ainda apoio de braço para o motorista, ampliando o conforto e a segurança. Além disso, o sistema de auxílio de farol alto ajusta automaticamente os faróis ao detectar veículos na direção oposta, garantindo uma condução segura.

Câmbio CVT: equipadas com o câmbio automático CVT, as versões Active T200 AT, Allure T200 AT e GT Hybrid AT contam com 7 marchas simuladas, combinando desempenho e economia.