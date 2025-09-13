Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Revemar apresenta os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos em Belém

Modelos chegam ao mercado paraense com tecnologia híbrida, unindo potência, economia de combustível e redução de emissões

O Liberal
fonte

Evento de lançamento Peugeot 208 e 2008 (divulgação)

Com foco em um sistema híbrido inteligente, o Grupo Revemar lançou oficialmente os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos em Belém, consolidando um marco para o setor automotivo no Pará. O evento de apresentação foi realizado no último dia 11 de setembro, na concessionária da marca, na capital paraense. O lançamento faz parte do calendário nacional da Peugeot e coloca a cidade entre as primeiras do Brasil a receber oficialmente os novos carros.

Os veículos chegam com foco em inovação e sustentabilidade, unindo o motor T200 – considerado o 1.0 mais potente da categoria – à tecnologia híbrida, que garante maior eficiência energética, economia de combustível e redução de emissões de CO₂, sem abrir mão da performance característica da Peugeot.

VEJA MAIS

image De fofos a tóxicos: Quais os cinco emojis que mudaram de sentido e podem pegar mal? confira
Em tempos de comunicação rápida e emocional pela internet, um emoji pode dizer mais do que parece

image Parque Shopping sorteia iPhone 17 Air, lançamento inédito da Apple, em promoção exclusiva
Programa de Benefícios deste mês vai premiar clientes com modelos iPhone 16 e o novíssimo iPhone 17 Air, lançado no dia 09 de setembro

 

Carros Híbridos novidade em Belém 

Com a forte expansão de carros elétricos, a estreia do novo modelo anima o Grupo Revemar, que aguarda uma boa recepção dos clientes. “Carros híbridos são o primeiro passo para eletrificação total a médio prazo. Com esses lançamentos, a Peugeot entra para o grupo das concessionárias que apostam no futuro. Temos a expectativa de aceitação dos clientes e muitas vendas desses carros. Eu estou testando um deles e estou encantado”, conta o diretor de marketing Grupo Revemar, Nelson Gurgel.

Para a Revemar, a chegada dos modelos híbridos representa um passo importante. Segundo o analista de marketing regional da empresa no Pará, Gustavo Santiago, a novidade reforça o compromisso da marca em oferecer soluções modernas e conectadas às novas demandas do consumidor, que busca não apenas design e potência, mas também economia e responsabilidade ambiental. “É um marco para a mobilidade no Pará. Estamos trazendo carros que unem potência, economia e sustentabilidade, sem abrir mão da performance que o cliente já conhece”, destacou.

Detalhes do carro

Os novos híbridos combinam o motor T200 1.0 turbo, o mais potente da categoria, com a tecnologia híbrida, oferecendo mais eficiência energética, menor consumo de combustível e redução de emissões. O resultado é uma experiência de condução moderna, econômica e conectada às demandas de um futuro mais sustentável.

Características

Motor T200: entrega potência. Vai de 0 a 100km/h em 9 segundos com o Motor Turbo Flex com 130 cv de potência.

Automatização inteligente: faróis com acendimento automático, limpador com sensor de chuva e sistema Start & Stop são recursos exclusivos do Novo Peugeot 208 GT Hybrid.

Segurança e proteção: conta com 2 airbags de cortina, além dos 2 laterais e 2 dianteiros. A versão GT oferece ainda apoio de braço para o motorista, ampliando o conforto e a segurança. Além disso, o sistema de auxílio de farol alto ajusta automaticamente os faróis ao detectar veículos na direção oposta, garantindo uma condução segura.

Câmbio CVT: equipadas com o câmbio automático CVT, as versões Active T200 AT, Allure T200 AT e GT Hybrid AT contam com 7 marchas simuladas, combinando desempenho e economia.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TECNOLOGIA

Revemar apresenta os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos em Belém

Modelos chegam ao mercado paraense com tecnologia híbrida, unindo potência, economia de combustível e redução de emissões

13.09.25 17h00

DIA DA CACHAÇA

Jambu, açaí e jenipapo: cachaça paraense conquista turistas no Ver-o-Peso com sabores da Amazônia

Com jambu, bacuri, açaí e outros gostos regionais, cachaças artesanais unem tradição, identidade cultural e movimentam o turismo gastronômico na capital paraense.

13.09.25 6h30

Economia

Abaetetuba recebe primeiras moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural no Pará

Nesta sexta-feira (12), famílias de 5 comunidades da zona rural do município foram beneficiadas

12.09.25 22h29

Pedágio no Pará

Pedágios da Alça Viária têm descontos progressivos de 5% a 50%, conforme número de viagens

Valor inicial da tarifa é de R$ 12 e pode chegar a R$ 6 (50% de desconto), da 31ª viagem em diante 

12.09.25 18h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

HORA DE QUITAR DÍVIDAS

Belém recebe ação presencial do Serasa Limpa Nome nesta terça, 9; veja onde e como participar

Segundo dados da Serasa, somente no estado do Pará são 207 mil ofertas de negociação, que podem beneficiar cerca de 46 mil pessoas endividadas

08.09.25 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda