Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

De fofos a tóxicos: Quais os cinco emojis que mudaram de sentido e podem pegar mal? confira

Em tempos de comunicação rápida e emocional pela internet, um emoji pode dizer mais do que parece

Gabrielle Borges
fonte

Para evitar mal-entendidos em conversas online, especialmente em redes sociais ou no ambiente de trabalho, é importante ficar por dentro dessas mudanças. ((UNICODE/Reprodução))

Você sabia que alguns emojis que pareciam inofensivos agora podem ser interpretados como debochados ou até ofensivos? A linguagem digital evolui constantemente e os emojis, esses pequenos símbolos que usamos todos os dias, também acompanham essa transformação. Alguns que antes representavam carinho, empatia ou humor, agora carregam significados bem diferentes - e nem sempre positivos.

Para evitar mal-entendidos em conversas online, especialmente em redes sociais ou no ambiente de trabalho, é importante ficar por dentro dessas mudanças. Confira os cinco emojis que mudaram de sentido nos últimos anos e podem pegar mal se usados da forma errada.

VEJA MAIS

image O que significa o emoji de teleférico, que está se espalhando pelas redes sociais
O emoji de teleférico está disponível em todos os sistemas operacionais desde 2010



image Votação elege o emoji mais representativo de 2025; confira o resultado
Símbolo que representa cansaço, exaustão e estresse e foi eleito com 53% dos votos



image Dia do Emoji: veja o significado das reações nos stories do Instagram
Chorando de rir, apaixonado ou 'foguinho'? Veja o que esses emojis significam nas reações a rede social


 

😂 Rosto com lágrimas de alegria

Antes representava algo realmente engraçado. Um riso espontâneo, quase incontrolável. Agora, nas redes sociais, principalmente entre os mais jovens, o 😂 virou sinônimo de humor forçado ou "cringe". Muitos o veem como antiquado, e usá-lo pode soar como alguém tentando ser descolado, mas sem sucesso.

👍 Polegar para cima

Antes era o emoji universal de aprovação. Um simples “ok” ou “tudo certo”. Agora, em alguns contextos, principalmente em mensagens de texto, pode soar passivo-agressivo ou frio. Em grupos corporativos, por exemplo, pode parecer que a pessoa está encerrando o assunto sem se importar.

😏 Rosto com sorriso de canto

Antes era utilizado para flertar, provocar com charme ou mostrar autoconfiança. Hoje em dia, ganhou um ar de deboche. É frequentemente usado para zombar, ironizar ou dar aquela “cutucada” maldosa.

😬 Rosto com sorriso tenso

Indicava desconforto, nervosismo ou uma situação levemente constrangedora. Contínua com esse significado, mas passou a ser usado também para destacar falhas ou expor deslizes alheios com um tom sarcástico.

❤️ Coração vermelho

Antes era visto como amor, carinho, afeto puro e simples. Ainda é usado com esse sentido, mas foi "corporativizado". Em muitas plataformas, passou a ser visto como impessoal ou automático,  o famoso "curtir por curtir". Em relações mais próximas, pode soar frio ou genérico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

emoji

emojis negativos

redes sociais
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda