Votação elege o emoji mais representativo de 2025; confira o resultado

A votação para saber eleger qual emoji o mais representativo de 2025 na premiação World Emoji Awards, ocorreu nesta quinta-feira (17), dia mundial do emoji. E, para a surpresa de muitos, o eleito foi o emoji com rosto cansado e com olheiras.

A premiação, celebra e elege os principais símbolos utilizados na internet, realizou uma enquete no X. Na final, o rosto com olheiras recebeu 53% dos votos contra o emoji de rosto prestando continência.

De acordo com o Emojipedia, site que organiza a votação, o vencedor mostra uma carinha com expressão tensa e manchas sob os olhos, provavelmente causadas por estresse ou exaustão, o que representa muita gente ao redor do mundo

Esse emoji foi lançado em setembro de 2024, mas pode estar indisponível em alguns aplicativos e sistemas. Ainda conforme a Emojipedia, ele deverá ser liberado, gradualmente, ao longo deste ano.

Se sentiu representado?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)