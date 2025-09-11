Capa Jornal Amazônia
Parque Shopping sorteia iPhone 17 Air, lançamento inédito da Apple, em promoção exclusiva

Programa de Benefícios deste mês vai premiar clientes com modelos iPhone 16 e o novíssimo iPhone 17 Air, lançado no dia 09 de setembro

Conteúdo sob responsabilidade do Parque Shopping
fonte

Sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 08 de outubro (Divulgação/Parque Shopping Belém)

O Parque Shopping apresenta uma promoção arrojada dentro do seu Programa de Benefícios, oferecendo aos clientes a chance de ganhar um dos prêmios mais desejados do ano: o iPhone 17 Air, primeiro modelo ultra fino da Apple que ainda não chegou às lojas.

A campanha contempla todas as categorias do programa:

•          Cliente 1 Estrela: sorteio de um iPhone 16 Plus;

•          Cliente 2 Estrelas: sorteio de um iPhone 16 Pro;

•          Cliente 3 Estrelas: sorteio do iPhone 17 Air, lançamento exclusivo da Apple.

Para participar, basta baixar o aplicativo do Parque Shopping, realizar o cadastro, enviar uma nota fiscal de qualquer valor — até mesmo de um cafezinho ou uma casquinha de sorvete —, ativar o benefício do sorteio e torcer. Cada categoria garante automaticamente um número da sorte. Clientes que avançarem de categoria durante o mês recebem um número da sorte por categoria, aumentando as chances de ganhar e podendo concorrer em duas ou três categorias ao mesmo tempo.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 08 de outubro, com divulgação dos vencedores no dia 10 de outubro nas redes sociais do Parque Shopping.

“O Programa de Benefícios foi criado para valorizar a fidelidade dos nossos clientes e tornar cada visita ao Parque Shopping uma experiência recompensadora. Este mês, além dos benefícios e experiências exclusivas do programa, temos o orgulho de oferecer a oportunidade dos nossos clientes ganharem um lançamento mundial da Apple, o iPhone 17 Air”, afirma Isa Lucena, gerente de Marketing do Parque Shopping.

A promoção é válida até 30 de setembro de 2025 e segue com o regulamento disponível no site oficial do shopping.

