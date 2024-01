Restituição do IR: 6,7 mil contribuintes no Pará receberão R$ 15 milhões em janeiro

A Receita Federal vai liberar, na próxima quarta-feira (31), R$ 800 milhões para 306.224 contribuintes de todo o país contemplados no lote residual de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) do mês de janeiro de 2024. No estado do Pará, 6.786 contribuintes receberão R$ 15.128.909,71. Desse total, 4.101 contemplados são abrangidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas e terão direito a R$ 10.806.678,50. Em Marabá, serão distribuídos mais R$ 2.768.128,92 para 1.707 contribuintes e em Santarém são R$ 1.554.102,29 para 978 pessoas.

Conforme informações divulgadas pela Receita Federal, em toda a 2ª Região Fiscal, composta pelo Pará e pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, serão R$ 35.370.382,10 distribuídos entre 14.838 contribuintes.

Entre os contemplados por esse lote, em todo o país, estão:

8.613 contribuintes idosos acima de 80 anos

67.695 contribuintes entre 60 e 79 anos,

6.403 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave,

20.258 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

128.138 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

75.117 contribuintes não prioritários

A consulta ao lote residual foi aberta nesta quarta-feira (24). Para saber se a restituição está disponível, é preciso acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". O contribuinte pode ainda acessar aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

‌O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Caso o crédito não seja realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil e o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).