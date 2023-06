Restaurantes de Belém dividem opinião quanto a movimentação no Dia dos Namorados

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), no Pará, está otimista com a movimentação fora de domicílio de Belém prevista para ocorrer na próxima segunda-feira (12), quando é celebrado o Dia dos Namorados. Apesar da data cair no início da semana, quando muitos estabelecimentos não abrem ou tem pouco fluxo de consumidores, a entidade vê o momento como lucrativo.

De acordo com a presidente da Abrasel-PA, Isabela Lima, o faturamento da data para o setor pode ser melhor do que no ano passado, implementando 30% nas vendas. “Além de que os estabelecimentos estão caprichando bastante nos diferenciais para atrair o público”, destacou.

Isabela é dona de um estabelecimento localizado no bairro do Umarizal. Com a aproximação da data, ela já está planejando um menu especial em três etapas, onde mistura ingredientes locais, como o queijo do Marajó, para agradar a clientela, além da carta de vinhos, decoração e música ao vivo.

“Estamos focando em criar uma noite muito especial para os apaixonados no sábado, visto que na segunda, apesar de ser a data oficial, fica muito corrido com a rotina do dia, com alguns entraves para quem tem filhos pequenos, trabalhar de manhã cedo na terça”, explicou a proprietária sobre a decisão de antecipar as comemorações.

Ela afirmou que os donos de bares e restaurantes ainda estão pagando a conta do período de pandemia, quando muitos espaços ficaram fechados, mas, que datas como o Dia dos Namorados, podem ajudar o setor.

“Datas assim ajudar injetam um gás e dão fôlego aos empresários. Acredito que a movimentação será maior do que nos últimos dois anos. Hoje as pessoas buscam por mais experiências singulares confraternizando com quem amam”, afirmou Isabela.

Restaurantes no centro de Belém aguardam alta rotatividade de clientes

O gerente Mateus Ribeiro, que coordena um restaurante localizado no shopping center do bairro do Reduto, disse que a cada ano os estabelecimentos estão buscando novidades para ofertar na data e fazer com que o cliente sempre possa encontrar algo novo.

Neste ano, ele contou que os consumidores vão chegar ao restaurante encontrando uma programação ao vivo, jantar temático e decoração especial. “Planejamos um ambiente intimista e aconchegante para que os casais se sintam confortáveis”, acrescentou Mateus.

Segundo o gerente, pelo estabelecimento se localizar dentro de um shopping, o fluxo de clientes deve ser intenso, por isso, decidiram não trabalhar com o sistema de reservas, proporcionando que vários casais consigam aproveitar o espaço.

“A movimentação iniciou no começo da semana e na data tendo a ter um fluxo muito forte, acreditamos que na segunda também teremos excelente público”, disse Mateus otimista.

Agilson Pereira, gerente geral de um restaurante localizado dentro da Estação das Docas, no bairro da Campina, afirmou que o Dia dos Namorados é uma das datas mais aguardadas pelo setor, que inclusive, compete com o Dia das Mães quando se trata de lucratividade.

“Todos os anos a expectativa é muito grande. Nunca aconteceu de ser um dia fraco e como este ano vem pós pandemia, eu acredito que não vai ser diferente”, complementou Agilson.

Estabelecimento dará uma atenção especial ao delivery

Janjo Proença, um dos sócios de um restaurante localizado no bairro do Umarizal e na Val-de-Cans, afirmou que está com expectativa de “casa cheia” como nos outros anos para o fluxo dos clientes.

Pelo fato da data cair após final de semana pós feriado, ele pretende dar uma atenção a mais aos delivery quanto as embalagens criadas para entregas, trazendo maior conforto aos casais que escolherem comemorar em casa.

“Esperemos um fim de semana prolongado com muito movimento no sábado e domingo, como na segunda-feira também tanto presencialmente como através do nosso delivery”, reiterou Janjo.

Comemoração na segunda-feira divide opiniões no setor

Nazareno Alves, dono de um estabelecimento que vende pratos regionais e açaí, na Avenida Boulevard Castilhos França, está receoso quanto a movimentação de clientes que irão almoçar no espaço no dia 12 de junho.

“Vamos preparar pratos especiais e proporcionar música ao vivo. Apesar da boa expectativa, estamos receosos do movimento ser menor do que no ano passado, que caiu em um domingo. Acreditamos que vai dar um movimento menor, porque muitos vão comemorar no final de semana”, disse Nazareno.

Motéis devem faturar mais do que bares e restaurantes, diz SEHRBSPA

Para Fernando Soares, o assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SEHRBSPA), data costuma ser muito celebrada pelos consumidores, seja por compras de presentes ou saídas, o que gera em números uma receita positiva para os estabelecimentos, mas se comparadas com as rendas dos motéis, estes ganham o maior destaque.

“Ele contempla duas situações: você pode jantar no motel e se hospedar, então, isso faz com que eles tenham uma lucratividade muito grande. Além de que as empresas de alimentação do lar têm um faturamento maior no jantar. Já o motel ao longo do dia há um crescimento absurdo na movimentação dele em relação aos dias tradicionais”, destacou.