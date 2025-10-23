Capa Jornal Amazônia
Renan Calheiros diz que pretende apresentar relatório de projeto do IR na próxima semana

Durante a audiência, Renan subiu o tom e cobrou o governo

Estadão Conteúdo
fonte

Renan Calheiros assumiu a relatoria. (Foto: Pedro França / Agência Senado)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, afirmou nesta quinta-feira, 23, que deve apresentar seu relatório na próxima semana. Ele disse que ainda será avaliado se votará o texto na semana que vem ou na semana de 3 de novembro.

"Pretendo apresentá-lo na próxima semana. E vamos avaliar com o Senado Federal se seria importante votarmos durante a semana ou deixaremos a votação especificamente para a próxima semana. Não será uma decisão minha, será coletiva da Casa", declarou o senador durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Durante a audiência, Renan subiu o tom e cobrou que o governo mande o valor atual do impacto da medida, após as mudanças feitas pela Câmara. Ele diz que os números são necessários para produzir seu relatório.

A subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Freire, respondeu que premissas conservadoras do projeto inicial de aumento da faixa de isenção do imposto de renda permitem dizer que o texto ainda é fiscalmente neutro.

"As estimativas iniciais tinham uma gordura, um superávit. A partir das mudanças feitas, reduz-se esse um pouco esse superávit, e a medida continua fiscalmente neutra", disse Débora.

