Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Não foram identificadas contas de escravizados sacadas por escravizadores, afirma Caixa

O banco também deverá apresentar as informações sobre essas poupanças, como os nomes dos titulares e informações sobre a destinação dos valores

Estadão Conteúdo
fonte

Caixa Econômica Federal (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Caixa informou que seu acervo não identificou, até o momento, nenhuma conta de escravizado que tenha sido sacada, após a abolição, pelo antigo proprietário.

Na quarta-feira, 22, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à instituição que elabore um plano de identificação das cadernetas de poupança abertas por escravizados ou ex-escravizados e mantidas em seu acervo histórico. O banco também deverá apresentar as informações sobre essas poupanças, como os nomes dos titulares e informações sobre a destinação dos valores.

"A documentação do Acervo Caixa não identifica, em pesquisas feitas até o momento, alguma conta de escravizado que tenha sido sacada pelo seu senhor após a abolição", disse a instituição em nota. "Alguns registros já pesquisados apontam que os titulares continuavam a movimentar as suas contas após a abolição, em 1888, como por exemplo a conta nº 430 pertencente ao escravizado Ismael, natural da província de Mato Grosso, que em janeiro de 1889 fez a 'retirada por saldo' de valores de sua conta."

A Caixa informa ainda que, mesmo antes da Lei do Ventre Livre (1871), já permitia a abertura de poupança para compra da carta de alforria por escravizados. "As cadernetas mantidas nas unidades da Caixa Cultural são preservadas por equipes multidisciplinares e orientam-se à memória da instituição e do povo brasileiro", disse o banco em nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caixa

poupança

escravizados

MPF

recomendação

resposta
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Denúncia

ONGs acionam Justiça para barrar perfuração na Foz do Amazonas

Entidades pedem anulação de licença concedida à Petrobras pelo Ibama

23.10.25 16h11

MARGEM EQUATORIAL

Petrobras inicia maior perfuração em águas profundas do mundo na Margem Equatorial

Operação começou após licenciamento do Ibama e reforça a estratégia da estatal na exploração de petróleo no Amapá

23.10.25 15h56

economia

Não foram identificadas contas de escravizados sacadas por escravizadores, afirma Caixa

O banco também deverá apresentar as informações sobre essas poupanças, como os nomes dos titulares e informações sobre a destinação dos valores

23.10.25 15h05

política

Renan Calheiros diz que pretende apresentar relatório de projeto do IR na próxima semana

Durante a audiência, Renan subiu o tom e cobrou o governo

23.10.25 13h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Nova isenção do imposto de renda colocará R$ 1 bilhão na economia do Pará

Cerca de 482 mil trabalhadores paraenses vão deixar de pagar imposto com a nova isenção de renda mensal proposta pelo governo federal.

19.10.25 8h30

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

NOVIDADE

Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Inédito no Brasil, o filé de pirarucu em lata é lançado por empresa brasileira e já está à venda

15.10.25 23h22

MOBILIDADE

Patinetes elétricos em Belém: alternativa promete economia de até 40% em relação a apps de tranporte

Até o final do mês de outubro, haverá expansão territorial do projeto, contemplando o bairro da Marambaia e as imediações do Aeroporto Internacional de Belém

16.10.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda