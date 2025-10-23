Petrobras inicia maior perfuração em águas profundas do mundo na Margem Equatorial

A Petrobras iniciou nesta semana a maior perfuração em águas profundas do mundo, na região da Margem Equatorial brasileira, próxima ao Amapá. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) pela presidente da estatal, Magda Chambriard, em entrevista a jornalistas em Brasília.

A operação começou na segunda-feira (20), logo após a empresa concluir o licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). "Foi um processo absolutamente técnico e entregamos, nada mais nada menos, do que um plano de emergência individual para essa perfuração — a maior que o mundo já viu em águas profundas", afirmou Magda Chambriard.

O poço está localizado a 500 km da foz do rio Amazonas e a 175 km da costa do Amapá. A expectativa é que a perfuração seja concluída até março de 2026. Segundo a presidente da Petrobras, o processo de licenciamento foi "duríssimo", com exigências rigorosas que a empresa cumpriu integralmente. Chambriard classificou a aprovação como "uma conquista do Brasil", ressaltando o diálogo técnico com o IBAMA.

Detalhes da Operação

O plano de emergência elaborado para a operação é considerado o mais detalhado e robusto da história da Petrobras, garantindo segurança operacional e respeito ao meio ambiente.

Apesar de críticas de grupos ambientalistas e de ações judiciais que tentaram suspender a perfuração, a Petrobras reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a oferta segura de energia ao país. "Essa é uma operação que envolve tecnologia de ponta e representa um avanço estratégico para a segurança energética do Brasil, sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente", declarou Chambriard.

A estatal afirma que a exploração responsável de petróleo e gás na Margem Equatorial é compatível com sua estratégia de transição energética, que também inclui o investimento em fontes de baixo carbono.

Onde a Petrobras vai perfurar?

A atividade exploratória na Margem Equatorial envolve a perfuração de múltiplos poços. No bloco FZA-M-59, a Petrobras vai avaliar os resultados obtidos após a perfuração do poço Morpho.

Outros 5 blocos estão em processo de licenciamento ambiental: FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 e FZA-M-127.

Toda a infraestrutura montada no bloco FZA-M-59 — incluindo os Centros de Atendimento à Fauna em Belém e Oiapoque (AP) — será utilizada para apoiar futuras operações na região.

Por que a Margem Equatorial é estratégica para o Brasil?

A Petrobras considera a exploração na Margem Equatorial essencial para manter a autossuficiência energética do Brasil nas próximas décadas. Sem novos investimentos, o país pode precisar importar petróleo a partir dos anos 2030, devido ao declínio natural da produção doméstica.

Segundo a estatal, equilibrar a exploração de petróleo responsável e a expansão do portfólio de energia limpa é o caminho para uma transição energética justa, preservando a soberania nacional e a competitividade econômica.