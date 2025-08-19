Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Reforma administrativa: proposta prevê fim de férias de 60 dias e limite a teletrabalho

Texto também propõe mudanças com relação às verbas indenizatórias para servidores públicos

Estadão Conteúdo
fonte

Deputado Pedro Paulo é o coordenador do Grupo de Trabalho sobre o tema (Foto: Agência Câmara)

No texto da reforma administrativa que deve ser levado a deputados ainda esta semana, o coordenador do grupo de trabalho sobre o tema, Pedro Paulo (PSD-RJ), propõe o fim das férias de 60 dias - comuns nas carreiras do Judiciário, que permitem ainda a transformação das folgas em dinheiro (pecúnia).

Também foi sugerido um limite para o regime de teletrabalho do setor público e mudanças com relação às verbas indenizatórias, que muitas vezes acabam por duplicar os vencimentos de determinados ramos de servidores públicos.

Constam, ainda, no texto pontos que eram salientados por Pedro Paulo desde que o deputado assumiu a coordenadoria do GT da Reforma Administrativa, entre eles a bonificação para que atinjam metas pré-estabelecidas.

Veja mais

image Para Tarcísio, agenda no Brasil está posta: reforma administrativa e desvinculação de receitas

[[(standard.Article) Somos a favor de boa avaliação de desempenho, diz Esther Dweck sobre reforma administrativa]]

Em maio, o deputado sinalizou que tal mecanismo possibilitaria que o servidor público ganhasse um 14º salário, "acrescimento não é fruto de uma verba indenizatória, escondida".

"Vamos restringir muitos absurdos", diz relator sobre penduricalhos Ao Estadão/Broadcast, Pedro Paulo enfatizou que a proposta da reforma administrativa também vai "jogar duro" com os cartórios, enfrentando o "privilégio" da classe.

Segundo o parlamentar, há a proposta de estabelecer um teto para notários e um parâmetro de reajuste de emolumentos. "A ideia é não deixar tão solto. Há Estados em que estão abusando com isso", indicou o parlamentar.

Com relação às verbas indenizatórias, que acabam engordando os contracheques do serviço público, a estratégia não é dizer o que pode ser pago fora do teto constitucional, indica Pedro Paulo.

"A proposta não vai dizer qual é a verba remuneratória, mas elas não deverão ser cumulativas e terão de atender determinados tipos de critérios. Vamos restringir muitos absurdos, verbas que são 'disfarçadas' como indenizatórias mas na verdade acabam sendo remuneratórias", apontou.

No quesito penduricalhos, outro ponto que será atacado pela reforma, segundo Pedro Paulo, está ligado ao adicional de 1/3 de férias pagos, principalmente, por "órgãos do sistema da família forense".

"Muitos tomam a decisão de pagar um adicional que chega a metade do salário ou até um salário a mais. Eles interpretavam que 1/3 era o mínimo. A reforma vai proibir", destacou.

O deputado afirmou à reportagem que terá um "bate-papo" sobre a reforma com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e as ministras das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck, na manhã desta terça-feira, 19,

Ele diz que a conversa deve ser uma "rodada de alinhamentos" sobre o tema. O encontro está previsto para ocorrer antes da reunião de líderes da Câmara, pela manhã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Reforma administrativa

texto

propostas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Preço do açaí

Preço do litro de açaí registra queda pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Apesar do recuo, o balanço anual e o comparativo dos últimos 12 meses mostram que o açaí ainda apresenta preços elevados

19.08.25 11h56

serviço público

Reforma administrativa: proposta prevê fim de férias de 60 dias e limite a teletrabalho

Texto também propõe mudanças com relação às verbas indenizatórias para servidores públicos

19.08.25 8h13

PIX NO COMÉRCIO

Transações via Pix no comércio de Belém já representam 85% dos pagamentos, dizem lojistas

Com o crescimento das transações via Pix, centro comercial da capital reflete transição para a moeda digital, que já representa até 85% das movimentações financeiras nas lojas, segundo vendedores.

19.08.25 8h00

biocombustível

Primeira usina de etanol de trigo do Brasil é inaugurada

Usina deve processar 100 toneladas de trigo por dia e gerar até 12 milhões de litros de etanol hidratado por ano

19.08.25 7h28

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

Pedágio

Cobrança de pedágio em rodovias do Pará começa nesta sexta-feira (15); confira os locais

Motoristas poderão usar o sistema eletrônico de pagamento (TAG) para agilizar a passagem

13.08.25 12h49

Tem em casa?

Você sabe quanto mil cruzeiros custariam hoje? Confira o valor e se surpreenda!

Os cruzeiros foram criados em 1942 em uma tentativa de estabilizar a economia do Brasil

13.08.25 15h12

OPORTUNIDADE

Leilão de veículos apreendidos em Belém: saiba como participar da 5ª edição on-line em agosto

Conheça os detalhes do leilão on-line da Segbel e saiba como visitar e dar lances em mais de 450 veículos apreendidos em Belém

12.08.25 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda