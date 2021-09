Rede Sarah abre seleção para médicos com salário de R$ 29.879,79; há vagas para Belém

A rede Sarah de Hospitais de Reabilitação está realizando processo seletivo para preenchimento de 04 vagas para médico com especialidade em Fisiatria. O contrato de trabalho será regido pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$ 29.879,79 e carga horária de 44h semanais.

As vagas são para os estados de Brasília (02), Belém (01) e Macapá (01) e para participar da seleção, os interessados devem ter concluído residência médica em Medicina Física e Reabilitação, em serviços credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) e/ou Título de Especialista em Medicina Física e Reabilitação reconhecido pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR).

As inscrições estarão abertas até o dia 29 de setembro de 2021 e deverão ser efetuadas exclusivamente via internet através do site sarah.br/editais/selecao-publica/processos-seletivos/

Para os candidatos que não conseguirem acesso à internet, serão disponibilizados computadores para realização das inscrições, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, horário oficial de Brasília, DF, durante o período informado no cronograma descrito no edital, exceto sábados, domingos e feriados. Em Belém, o local disponibilizado para efetuar a inscrição será a Unidade SARAH/Belém, Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000, Val de Cans, CEP 66115.000, Belém, PA.

A taxa de pagamento da inscrição será de R$ 170 (cento e setenta reais) e em caso de desistência da participação no processo seletivo, o candidato poderá solicitar o reembolso do valor, desde que solicitado formalmente à Associação das Pioneiras Sociais (APS), empresa responsável pelo processo seletivo, dentro do prazo previsto no cronograma publicado no edital. O reembolso do valor será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização das provas objetiva e discursiva.

A provas objetiva e discursiva serão de caráter eliminatório e classificatório e estão previstas para serem aplicadas no dia 17 de outubro de 2021. A prova prática, também será uma das etapas da seleção e será realizada na modalidade online no período 16/11 a 10/12/202, com a realização de atividade prática relacionada ao exercício profissional. Participarão desta fase, exclusivamente, os candidatos habilitados na prova objetiva.