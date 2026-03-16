Receita fará restituição automática do IR para 4 milhões de pessoas que não precisam declarar

A Receita Federal anunciou nesta segunda-feira, 16, que fará uma restituição automática para pessoas que tiveram impostos retidos, mas que não são obrigadas a declarar Imposto de Renda. A estimativa é que haja um lote de R$ 500 milhões para cerca de 4 milhões de pessoas.

A maior restituição desse lote especial deve ser de R$ 1.000 e o valor médio desse cashback, como a Receita está tratando o tema, é de R$ 125.

Veja quem pode receber a restituição automática:

- Quem não estava obrigado e não declarou em 2025; - Pessoas cuja restituição estimada seja de até R$ 1 mil; - Contribuintes com CPF em situação regular junto à Receita Federal; - Pessoas classificadas com baixo risco fiscal pela Receita; - Contribuintes que possuem chave Pix vinculada ao CPF, que será usada para o pagamento da restituição.

O lote especial dessa restituição deve ser pago em meados de julho, segundo a Receita, e ele não faz parte dos quatro lotes regulares.