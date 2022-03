R$ 4 bilhões de valores ‘esquecidos’ podem ser resgatado a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (7), 28 milhões de clientes – 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas – poderão pedir o resgate de R$ 4 bilhões de valores esquecidos em bancos e outras instituições financeiras. Segundo o Banco Central, até o dia 25 de fevereiro, mais de 116,8 milhões de brasileiros fizeram consultas no sistema para verificar se eram um dos que teriam valores a receber.

Desse total, 25,9 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas têm algum alguma quantia a receber; outros 90,6 milhões não têm saldo. Vale ressaltar que as consultas e pedidos de resgate serão liberados, entre 7 e 14 de março, apenas para os nascidos antes de 1968 e para empresas criadas antes deste ano. Para os demais, os recursos serão liberados nas semanas seguintes, de acordo com calendário abaixo.

Data de nascimento (pessoa) ou ano de criação da empresa

Antes de 1968 – agendamento 7 a 11/3

Entre 1968 e 1983 – agendamento 14 a 18/3

Após 1983 – agendamento 21 a 25/3)

Como posso consultar e pedir o resgate?

Para consultar se você tem algum valor, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br usando o número do CPF e a data de nascimento – esse acesso só é possível para quem já tem um login na conta gov.br, nível prata ou ouro. Após digitar seus dados e entrar no sistema, leia e aceite o Termo de Responsabilidade e siga o passo a passo, consultando:

a) o valor a receber;

b) a instituição que deve devolver o valor;

c) a origem (tipo) do valor a receber; e

d) informações adicionais, quando for o caso.

No caso da opção “Solicitar por aqui”, significa que a instituição oferece a devolução do valor via PIX no prazo de até 12 dias úteis. Então, basta selecionar uma das chaves PIX e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, se for preciso entrar em contato com a instituição.

A opção "Solicitar via instituição" significa que a instituição não oferece a devolução por PIX no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso, o cliente deve entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor. Para consultar os canais de atendimento da instituição, é preciso clicar no nome da mesma na tela de informações dos valores a receber.

Se o cliente perder a sua data de resgate, será possível participar da repescagem, feita nos dias de sábado, até 28 de março, durante todo o dia, das 4h às 24h.