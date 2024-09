Quase um milhão de pessoas possuem mais de R$ 1 mil para receber, entenda

Dados do Banco Central (BC) apontam que cerca de R$ 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR). Esse ‘dinheiro esquecido’ é referente a valores deixados em banco, consórcio ou outra instituição. O sistema do BC permite que pessoas físicas, mesmo falecidas, e empresas possam consultar se existem recursos a serem resgatados.

Sobre o resgate dos valores, o BC afirma que 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 a sacar. Além disso, 5,1 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos. A maior parcela de beneficiários tem até R$ 10, que somam, ao todo, 32,9 milhões de pessoas.

Congresso autoriza uso do ‘Dinheiro Esquecido’

A Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira (12/9), um projeto que autoriza o governo a recolher os recursos que não foram resgatados pelos titulares, o chamado “Dinheiro Esquecido”. A medida foi pensada para ajudar a fechar o orçamento de 2024 da União.

O projeto já tem aprovação do Senado e aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que poderá vetar trechos ou a íntegra do projeto. Em caso de vetos, a palavra final ficará a cargo do Congresso. O texto também prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia.

Caso a proposta vire lei, titulares que possuam valores a recolher, em até 30 dias após a publicação da norma, podem resgatar os valores. Depois do prazo final, os recursos serão direcionados ao Tesouro Nacional.

VEJA MAIS

Como consultar o dinheiro esquecido

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Através do sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.

Número de beneficiários por faixa de valores a receber:

Acima de R$ 1.000,01: 931.874 contas | 1,78% do total;

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 5.163.716 contas | 9,88% do total;

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 13.226.589 contas | 25,32% do total;

Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 32.919.730 contas | 63,01% do total.