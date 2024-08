Lula indica Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central

O economista Gabriel Galípolo, nome próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi indicado para a presidência do Banco Central nesta quarta-feira (28). A nomeação foi feita por meio de um anúncio realizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto.

Galípolo, que possui formação em Ciências Econômicas e é mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), desempenhou papel importante na campanha eleitoral de Lula, na equipe de transição de governo e no Ministério da Fazenda. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central, tendo inclusive substituído o presidente Campos Neto durante suas férias em julho.

Galípolo ainda precisa passar por uma sabatina no Senado Federal

Para assumir a presidência do Banco Central, Galípolo ainda precisa passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Após essa etapa, seu nome será submetido à votação secreta no plenário do Senado. Caso seja aprovado, ele substituirá Roberto Campos Neto, que ocupa o cargo de presidente do Banco Central até o final de dezembro deste ano, cumprindo um mandato de quatro anos conforme a legislação vigente.

O ministro informou que, agora, o governo começa a trabalhar nas indicações para os três outros diretores que precisam ser nomeados.

Os mandatos do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, e dos diretores de Regulação e Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta terminam em 31 de dezembro. Com a escolha de Galípolo, o governo também terá de indicar um novo diretor de Política Monetária.

"Oportunamente, nós devemos, depois de entrevistar e tomar a decisão junto ao presidente da República, indicar os três diretores que vão compor a nova diretoria", disse Haddad.