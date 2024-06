Banco Central planeja pagamento por Pix aproximando o celular

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira (11) estar fazendo uma associação com Google Pay e Apple Pay para ser possível fazer pagamentos com Pix por aproximação do celular.

Campos Neto afirmou que uma das razões que levam as pessoas a usar o cartão de crédito no lugar do Pix é a facilidade da ferramenta de aproximação.

O anúncio foi feito em um evento realizado pelo Valor Capital Group, em São Paulo. Campos Neto também defendeu a importância do diálogo entre países para avançar na integração global de sistemas de pagamento instantâneo.

VEJA MAIS

Recorde de Transações

Na última sexta-feira (07) o BC registrou mais de 400 milhões de operações no Pix em um período de 48 horas. Esse é o segundo recorde registrado em 2024.

O Banco Central afirma que esses números mostram a importância do Pix como ferramenta para a "promoção da inclusão financeira".

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia)