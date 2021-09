Quase 5.500 jovens aprendizes foram contratados este ano no Pará

Somente nos sete primeiros meses deste ano (Jan-Jul/2021), o Pará contratou, formalmente, quase 5.500 Jovens Aprendizes. Os números destacam o Estado entre os demais da Região Norte, de acordo com as análises realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER.

Durante o período, as atividades econômicas que se destacaram foram: Comércio com 2.122 contratações (equivalente a 39,1%); seguido do setor de Serviços com 1.427 (26,3%); Indústria com 881 (16,2%); Construção com 594 (10,9%); Agropecuária com 402 (7,4%). Os dados foram obtidos a partir das informações oficiais do Ministério do Trabalho e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, que são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada.

Em toda a Região Norte foram registradas 13.659 contratações de jovens aprendizes. O Pará é o estado com mais admissões, foram 5.426 (que correspondem a 39,7% do número total), seguido pelo Amazonas com 3.680 (26,9%); Rondônia com 2.215 (16,2%); Tocantins com 1.185 (8,7%); Acre com 590 (4,3%); Roraima com 350 (2,6%); Amapá com 213 (1,6%)

Admissões nos últimos 12 meses

Conforme o balanço, nos últimos 12 meses, foram registradas 8.957 contratações formais de Jovens Aprendizes em todo o Estado do Pará, das quais 3.304 admissões foram no setor do Comércio (36,9% do número total); Indústria com 2.206 (24,6%); Serviços com 2.103 (23,5%); Construção com 820 (9,2%) e Agropecuária com 524 (5,9%).

Em toda a Região Norte foram 22.254 contratações, distribuídas entre os estados do Pará com 8.957 (correspondendo a 40,2% do número total); Amazonas com 6.175 (27,7%); Rondônia com 2.272 (10,2%); Tocantins com 2.064 (9,3%); Roraima com 833 (3,7%); Acre com 798 (3,6%) e Amapá com 655 (2,9%).