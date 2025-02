Quase 44% da população adulta do Pará está inadimplente, aponta Serasa

Quase metade da população paraense enfrenta dificuldades financeiras, apontam os dados de uma pesquisa da Serasa referente ao mês de janeiro. Embora o estado esteja abaixo da média nacional de 45,94%, 43,72% da população paraense adulta está inadimplente.

No total, cerca de 2,7 milhões de CPFs estão com contas atrasadas, o que representa um número significativo em relação à população adulta do estado. A soma das dívidas acumuladas atinge a marca de R$ 11,8 bilhões, resultando em um endividamento médio de R$ 4.364,36 por consumidor inadimplente. Cada endividado, em média, possui três dívidas.

A faixa etária mais afetada pela inadimplência é a de 26 a 40 anos, com 35,9% dos endividados nesta categoria. Entre os principais motivos que levam ao endividamento, o desemprego se destaca como a causa mais comum, afetando 26% da população. Além disso, gastos inesperados correspondem a 15% das razões para a falta de pagamento.

O segmento de bancos e cartões de crédito é o principal responsável pela inadimplência, com 31,36% das dívidas. Isso ressalta a necessidade de uma gestão financeira mais consciente, especialmente em tempos de crise.

Segundo o levantamento, as compras de supermercado, especialmente alimentos, são os principais gastos realizados no cartão de crédito, representando 60% do total. Devido à necessidade, 40% dos endividados já recorreram a empréstimos para arcar com contas básicas de água, luz e gás.

Além disso, a pesquisa indica que 39% dos endividados estão com dívidas há mais de dois anos, o que pode agravar ainda mais a situação financeira desses consumidores. Neste contexto de endividamento, apenas 31% dos paraenses acreditam que conseguirão quitar suas dívidas. Em toda a região Norte, 26% dos consumidores endividados estão buscando a negociação de dívidas.

Mutirão oferece atendimento presencial para negociação de dívidas

Até o dia 31 de março, os paraenses que desejam sair da inadimplência podem negociar os seus débitos na plataforma Serasa Limpa Nome. Caso prefiram o atendimento presencial, os atendimentos serão realizados em qualquer agência dos Correios. O mutirão acontece em todo o país, resultado da parceria entre Serasa, Febraban e mais 1.456 empresas que oferecem descontos de até 99%, parcelamento de até 72 vezes e a possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação do Serasa Score na hora.

Os consumidores endividados no Pará podem consultar e negociar seus débitos gratuitamente em qualquer uma das 183 Agências dos Correios do estado, sem qualquer cobrança de taxa. As dívidas podem ser visualizadas no guichê de atendimento. Basta que o titular apresente um documento oficial com foto para conferir as ofertas disponíveis, escolher quais contas deseja pagar e decidir entre quitar à vista ou parcelar conforme seu orçamento. No Pará, há um total de 15,1 milhões de dívidas com percentuais de descontos concedidos especialmente para este Feirão.