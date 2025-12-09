Quanto custa montar uma necessaire básica? Maquiadora mostra quais são itens essenciais

A maquiagem faz parte da rotina de milhões de brasileiras, mas a dúvida é comum: quanto investir para montar uma necessaire básica de maquiagem? Com os preços dos cosméticos em alta e consumidores buscando alternativas mais econômicas, montar um kit funcional virou uma tarefa de planejamento. No setor de beleza — que segue aquecido no Brasil — especialistas garantem que é possível começar com pouco, desde que a seleção de produtos seja estratégica.

Para a maquiadora e influenciadora Nayara Anielle, o segredo não está na quantidade, e sim na utilidade de cada item.



“O essencial não é quantidade, é estratégia. São produtos que já entregam pele bonita, saúde e praticidade”, afirma.

Quais são os 7 itens essenciais da necessaire básica?

Segundo Nayara, uma necessaire funcional precisa de apenas sete produtos, suficientes para uma maquiagem completa no dia a dia:

Hidratante

Protetor solar com cor

Corretivo

Pó compacto

Blush cremoso

Máscara de cílios

Batom coringa

Esses itens, segundo a maquiadora, garantem naturalidade, proteção e praticidade para quem quer uma rotina simples.

Quanto custa montar uma necessaire básica?

O valor do kit varia conforme as marcas escolhidas e o tipo de acabamento desejado. Veja as faixas médias:

Necessaire básica

R$ 150 a R$ 250

Necessaire intermediária

R$ 350 a R$ 600

Necessaire de luxo

R$ 1.000 a R$ 3.000

Nesta categoria, base e corretivo são os itens que mais encarecem o conjunto.

Como economizar na montagem da necessaire

A principal recomendação da maquiadora é apostar em produtos multifuncionais, que substituem outros itens e reduzem o gasto total.

Exemplos de multifuncionais que valem a pena:

Protetor solar com cor substitui a base.

substitui a base. Blush cremoso também funciona como batom.

também funciona como batom. Sombras neutras podem ser usadas como contorno ou iluminador.

“Quando você escolhe bem, você não precisa ter mil coisas”, reforça Nayara.

Cuidados para fazer os produtos durarem mais

Conservar corretamente também evita prejuízos. Produtos carregados na bolsa sofrem com calor, atrito e mudança constante de temperatura.

Os principais problemas incluem:

Bases e corretivos podem oxidar;

Produtos cremosos tendem a separar;

Máscara de cílios resseca rapidamente;

Protetor solar perde eficácia quando exposto ao calor — especialmente dentro de carros.

Tem pouco dinheiro? Comece com 3 itens

Para quem quer investir o mínimo, Nayara indica priorizar três produtos essenciais:

Hidratante Protetor com cor Blush cremoso

Com essa combinação, já é possível garantir proteção da pele, aparência saudável e praticidade na rotina.

“Com R$ 150 a pessoa monta uma necessaire funcional e bonita”, afirma.

Onde vale a pena investir mais?

Entre todos os itens do kit, Nayara destaca o corretivo como o produto que merece maior atenção e investimento.

“Ele muda totalmente o acabamento da maquiagem e vale escolher um de mais qualidade”, explica.

Para ela, entender o tipo de pele, priorizar os produtos certos e armazená-los corretamente ajuda a fazer a necessaire durar mais — e o dinheiro também.

“A maquiagem não precisa ser cara, mas precisa ser funcional.”