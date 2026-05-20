Quanto custa casar em Belém, em 2026? Confira!

Casar em Belém em 2026 pode custar de R$ 300 até mais de R$ 150 mil em cerimônias completas, dependendo do porte do evento, número de convidados e escolhas dos noivos. Para realizar o “sonho do sim”, muitos casais da capital paraense iniciam o planejamento com mais de um ano de antecedência. A reportagem do Grupo Liberal levantou os principais custos envolvidos, desde o casamento civil até a recepção.

A assessora de eventos Beatriz Almeida afirma que o orçamento varia conforme o perfil de cada casal e o nível de personalização escolhido para a cerimônia. “Não existe um padrão. Cada casamento tem uma realidade diferente, e isso vai desde escolhas mais simples até projetos mais elaborados”, afirmou.

Quanto custa casar no cartório em Belém?

No Pará, os valores do casamento civil seguem tabela estadual de emolumentos, válida para todos os cartórios do estado. O casamento realizado no cartório custa R$ 397,71. Para os noivos que desejam realizar a cerimônia fora do cartório, com a presença do juiz de paz, o valor sobe para R$ 714, além da taxa de deslocamento, chamada diligência.

Outra taxa que pode surpreender os casais é a publicação de proclamas. O valor varia entre R$ 50 e R$ 200 quando cobrado separadamente, embora em alguns casos já esteja incluso no processo.

Valores do casamento civil em Belém

Casamento no cartório: R$ 397,71

Casamento fora do cartório com juiz de paz: R$ 714 + diligência

Publicação de proclamas: R$ 50 a R$ 200

Vestido de noiva pode chegar a R$ 6 mil em Belém

Parte central da cerimônia, o vestido de noiva também representa um dos principais custos do casamento. O aluguel de vestidos em Belém varia entre R$ 1.500 e R$ 6 mil nas principais lojas da capital.

Já o chamado primeiro aluguel, opção escolhida por quem busca um modelo mais personalizado, custa entre R$ 4,5 mil e R$ 6 mil. Para os noivos, os ternos masculinos variam entre R$ 300 e R$ 1 mil.

Valores de vestidos e trajes

Vestido de noiva (aluguel): R$ 1.500 a R$ 6 mil

Primeiro aluguel de vestido: R$ 4,5 mil a R$ 6 mil

Terno masculino: R$ 300 a R$ 1 mil

Decoração e recepção estão entre os maiores gastos

Segundo Beatriz Almeida, o espaço da cerimônia e a decoração concentram uma parte significativa do orçamento do casamento.

“Em média, os casais encontram opções que variam muito, desde eventos mais intimistas até produções de grande porte, de acordo com a quantidade de convidados”, explicou.

A decoração básica começa em torno de R$ 10 mil, enquanto projetos mais elaborados podem ultrapassar R$ 40 mil.

Custos de decoração e estrutura

Decoração básica: a partir de R$ 10 mil

Decoração elaborada: acima de R$ 40 mil

Foto, vídeo e música elevam custo do casamento

Os serviços de fotografia, filmagem, música e estrutura técnica também têm peso importante no orçamento final.

Os pacotes de fotografia e filmagem variam entre R$ 6 mil e R$ 20 mil. Já os serviços de som, iluminação e bandas podem custar de R$ 8 mil a mais de R$ 30 mil, dependendo da complexidade da produção e das atrações escolhidas.

Somando todos os serviços, um casamento em Belém pode custar, em média, entre R$ 50 mil e R$ 150 mil ou mais.

Valores de fotografia, vídeo e música

Fotografia e filmagem: R$ 6 mil a R$ 20 mil

Som, iluminação e bandas: R$ 8 mil a mais de R$ 30 mil

Casamentos completos em Belém: R$ 50 mil a R$ 150 mil ou mais

Casar na igreja em Belém pode custar até R$ 7 mil

As cerimônias religiosas também exigem investimento. Em 2026, as taxas para casamentos em igrejas católicas de Belém variam entre R$ 1,5 mil e R$ 7 mil, dependendo da igreja, da estrutura e da data escolhida.

Em igrejas de maior demanda, como a Catedral Metropolitana de Belém, o valor pode chegar a R$ 7 mil, além de uma caução adicional exigida na reserva.

Valores para casar em igrejas de Belém

Taxas de igrejas católicas: R$ 1,5 mil a R$ 7 mil

Catedral Metropolitana de Belém: R$ 7 mil + caução de R$ 2,8 mil

Paróquia da Santíssima Trindade: R$ 4 mil + caução de R$ 800

Paróquia Santuário de Nossa Senhora Aparecida: R$ 2,2 mil + taxa de espera de R$ 500

Paróquia de Santo Antônio de Lisboa: R$ 1,5 mil

Igreja de Santo Alexandre: R$ 6,5 mil (valor praticado até 2026)

Custos de casamento subiram até 20%, dizem cerimonialistas

Segundo a cerimonialista Cely Ribeiro, os custos dos casamentos têm registrado aumento entre 10% e 20%.

“Isso se dá ao aumento do preço de alimentos e bebidas, reajuste no aluguel, decoração com flores naturais, logística, mão de obra especializada e também atrações diferenciadas. Os casais querem trazer algo inovador, que traga uma experiência aos convidados”, afirmou.

Ela também destaca mudanças no comportamento dos casais e no perfil das cerimônias.

“Tenho feito casamentos completos a partir de R$ 40 mil. Existem todos os tipos de fornecedores, os mais acessíveis e os premiums. Os casais precisam ajustar dentro do orçamento deles e entender o que cada fornecedor oferece”, disse.

Cely observa ainda o crescimento dos mini weddings em Belém.

“Os mini weddings e celebrações intimistas cresceram bastante nos últimos anos, principalmente entre casais que querem reduzir custos sem abrir mão de uma experiência elegante e personalizada. Hoje há um investimento maior em qualidade do que em quantidade”, afirmou.

Casais iniciam preparação com mais de um ano de antecedência

O casal José Pedro Carvalho e Manuela Gonçalves, que vai casar em agosto de 2026, conta que o planejamento começou cerca de um ano e meio antes da cerimônia.

“As conversas começaram com um ano e meio de antecedência, mas a preparação de fato foi com cerca de oito meses”, relataram.

Segundo eles, as prioridades foram definidas logo no início da organização. “Nossas prioridades sempre foram ter uma festa divertida e aconchegante, com boa comida e bebida. Com essas ideias, fomos definindo local, buffet e atrações com ajuda da cerimonialista”, disseram.

O casal também precisou adaptar o projeto inicial para caber no orçamento. “Inicialmente queríamos casar na praia, mas vimos que estouraria o orçamento e complicaria a logística. Então adaptamos para um casamento ao pôr do sol e fomos ajustando o restante”, concluíram.