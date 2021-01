Prorrogado pagamento de R$ 100 do Renda Pará até 29 de janeiro

O Banco do Estado do Pará (Banpará) prorrogou os prazos de pagamento do Renda Pará para os beneficiários do Bolsa Família que perderam as datas para o saque. Quem já estava cadastrado no benefício e não compareceu na data prevista no calendário de 2020, tem até 29 de janeiro para se dirigir a uma das agências do banco e receber os R$ 100 em cota única.

O benefício, que contemplou mais de 720 mil pessoas, foi criado pelo governo do Pará com o objetivo de diminuir os impactos econômicos da pandemia de covid-19

Para quem ainda não tinha sido inscrito no Renda Pará e ao consultar o CPF no site, aparecia como “não cadastrado”, mas estava com o benefício do Bolsa Família ativo em outubro de 2020, o novo prazo é até a próxima sexta-feira (15).

Os interessados devem procurar qualquer agência do banco, no horário normal de expediente, com os documentos de identidade, CPF, NIS e cartão do Bolsa Família, fazer o cadastro e na mesma hora pode receber o recurso.

Serviço

Para quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pela Central de Atendimento, nos contatos 3004-4444 (Belém) e demais municípios da Região Metropolitana, Marabá e Santarém (fixo e celular), e 0800-285-8080 para demais localidades (fixo).