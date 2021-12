Prorrogada vacinação contra a febre aftosa no Estado

Produtores paraenses terão até o dia 31 de dezembro para vacinar o rebanho de até 24 meses contra a febre aftosa em 127 municípios do Estado. A prorrogação da etapa de imunização foi prorrogada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) devido à solicitação do setor que relatou dificuldade na aquisição do imunizante.

Após o prazo, o produtor terá até o dia 10 de janeiro de 2022 para notificar a vacinação, que poderá ser feita em qualquer escritório da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), ou via internet, pelo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec3), disponível no site da Adepará.

A comprovação da vacinação poderá ser feita com a apresentação da nota fiscal de aquisição do imunizante, a relação do rebanho, com a quantidade de animais, faixa etária e espécie trabalhada. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais.

Para realizar a imunização, o produtor deve adquirir a vacina em uma revenda cadastrada junto à Adepará. A Agência de Defesa Agropecuária ressalta que o produtor que adquirir o imunizante após o dia 31 de dezembro será autuado, pois após este período, o imunizante só pode ser adquirido com autorização da Adepará.