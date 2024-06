StartUP Pará: edital está com inscrições abertas para propostas de até R$ 80 mil; saiba como

Empreendedores paraenses com propostas inovadoras para o desenvolvimento econômico sustentável do estado podem se inscrever, até 1º de julho, no Edital StartUP Pará 008/2024 – TECH Empreendedor. O edital irá contemplar 100 empresas com workshops, oficinas e mentorias especializadas para aceleração do empreendedorismo, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). Também haverá subvenção de até R$ 80 mil para algumas das propostas. As inscrições estão abertas nos sites <https://startuppara.com.br> e <www.sectet.pa.gov.br>.

O foco das propostas deve ser na criação e implementação de soluções tecnológicas que promovam a inovação e a cultura empreendedora. Das 100 propostas selecionadas pelo edital, até cinco poderão receber o recurso financeiro — desde que concluam a aceleração. Para concorrer ao financiamento, as inscrições devem ser feitas por empresas de micro ou pequeno porte, com sede administrativa no Pará.

Segundo o titular da pasta, Victor Dias, o edital é uma iniciativa da Sectec através do Programa StartUP Pará, que busca apoiar empreendedores interessados em desenvolver projetos inovadores em três áreas temáticas: Bioeconomia, Biotecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A ação também busca preparar os empreendedores locais para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.

“O programa desempenha um papel fundamental no estímulo à inovação, no fortalecimento do ecossistema empreendedor e no impulsionamento da economia do estado do Pará. Além disso, o programa está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o que demonstra o compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento equilibrado da região”, explica o secretário.

Principais resultados

De acordo com Dias, desde que o programa StartUP Pará foi criado, em 2021, 392 projetos já foram submetidos e mais de 400 empreendedores já foram capacitados. Considerando os três últimos editais, a qualificação técnica ofertada pelo programa acelerou 134 propostas. “Temos 1721 usuários ativos e 684 empresas registradas na plataforma. Por meio do apoio técnico e financeiro oferecido pelo Programa StartUP Pará, empreendedores têm a oportunidade de transformar suas ideias em negócios viáveis, com potencial de impacto positivo na sociedade e no ambiente de negócios local”, acrescenta o secretário.