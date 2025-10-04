'Projeto Mais Cidadania, sobre meio ambiente, alcançou mais de 60 mil colaboradores', diz Sinduscon

“O Sinduscon sempre teve na sua veia a questão da sustentabilidade, não é agora por causa da COP”. A declaração é do presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará, Fabrízio Gonçalves, em entrevista exclusiva a O Liberal. Ele destacou que a construção civil no Pará tem investido em iniciativas ambientais e sociais há anos, com destaque para o projeto Mais Cidadania, que já alcançou mais de 60 mil trabalhadores em canteiros de obras.

Criado para promover conscientização, o programa aborda desde temas ambientais até questões sociais. “É um projeto que fala de meio ambiente, mas também de violência doméstica, drogas, de tudo. A gente vai nos canteiros e planta”, contou Gonçalves.

Ele revelou ainda que o sindicato está propondo, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma), um plano para plantar árvores em um raio de 200 metros dos canteiros de suas associadas. “Nós entramos com a mão de obra, a Sema orienta e fornece as mudas. Assim, mantemos a vegetação e reforçamos o compromisso do setor com a cidade”, explicou.

Além do reflorestamento, o Sinduscon também mantém ações de gestão de resíduos, com o uso de contêineres específicos nos canteiros, e pretende lançar um relatório digital com um balanço das iniciativas sustentáveis da última década. “Devemos estar apresentando nos próximos meses esse material, mostrando a sociedade o que temos feito em prol da sustentabilidade”, adiantou o presidente.

Para Gonçalves, a COP 30 amplia a visibilidade dessas ações, mas não é o ponto de partida. “Sempre tivemos essa visão de responsabilidade ambiental e social. A conferência é mais uma oportunidade de mostrar como o setor da construção civil pode contribuir com a cidade e com a Amazônia”, destacou.