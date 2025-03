Projeto incentiva produção de ovos de galinhas caipiras e empreendedorismo feminino no campo

O projeto “Ovos da Vila: fortalecendo a produção de ovos de galinhas caipiras” capacita mulheres da Vila Feitosa, a 25 km do centro de Canaã dos Carajás (PA), para a produção e comercialização de ovos de galinhas livres de gaiolas. A iniciativa é resultado da parceria entre Sodexo, Vale e OZ Minerals e conta com investimento de R$ 440 mil para fomentar o empreendedorismo rural.

O projeto tem duração prevista de oito meses, com formação técnica, suporte para estruturação do negócio e logística para a distribuição dos ovos. A expectativa é produzir mais de 20 mil dúzias de ovos no período, com parte da produção destinada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Um veículo adaptado será utilizado para agilizar as entregas.

Inicialmente, 30 mulheres receberão investimento para aprimorar a produção. O impacto do projeto também alcançará outras produtoras por meio de treinamentos e suporte, favorecendo a organização e comercialização sustentável da produção na comunidade.

“Gerar impacto positivo vai além de uma estratégia de negócios. Por meio deste projeto, contribuímos para a segurança alimentar e apoiamos as comunidades em que atuamos por meio de um investimento estratégico que contemple a profissionalização e a geração de renda. Acreditamos que apoiar essas mulheres a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias, contribui não apenas para o crescimento econômico local, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, destaca a gerente de Sustentabilidade e ESG da Sodexo, Lilian Rauld.

Execução do projeto

A equipe do Programa de Agroecologia Terra Fértil, financiado pela OZ Minerals, realizou um diagnóstico para mapear o perfil das participantes. O levantamento apontou que mais de 80% delas já produziam ovos, mas sem aplicação de técnicas adequadas ou foco na comercialização.

Em fevereiro, representantes das empresas envolvidas visitaram unidades produtivas para avaliar os diferentes níveis de tecnificação. A produtora Marlene Martins, por exemplo, tem uma estrutura inicial, enquanto Maria da Graça Silva já possui uma unidade mais avançada e serve de referência para as demais participantes.

O projeto inclui a implantação de um entreposto de ovos para recepção, armazenamento, classificação e distribuição em maior escala. O objetivo é obter o Selo de Inspeção Municipal e, posteriormente, a certificação “Produtores do Bem”. Também será estruturada uma cooperativa e um plano de negócios para garantir a gestão eficiente da produção.

A iniciativa integra o Programa Partilhar, da Vale, que incentiva investimentos no desenvolvimento das regiões onde a empresa atua.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)