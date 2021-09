Programa de qualificação profissional da Prefeitura oferta cursos para estudantes de Mosqueiro

Com informações da Agência Belém

Mais um curso está sendo ofertado para estudantes do distrito de Mosqueiro, em Belém, por meio do programa Forma Pará de qualificação profissional, realizado em parceria entre os governos estadual e municipal. A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), está mobilizando os alunos do terceiro ano do ensino médio a participarem do certame que está sendo desenvolvido em uma ação conjunta das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), de Administração Municipal (Semad) e instituições públicas de ensino superior como a Universidade do Estado do Pará (Uepa), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Universidade Federal do Pará.

O novo curso é o de gastronomia, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), com 50 vagas. O vestibular especial será conduzido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (Fadesp) até antes do final do ano e com início das aulas em 2022. Pelo programa, estão em andamento em Mosqueiro os cursos de licenciatura em história, de bacharelado em turismo, ministrados pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e de ciências da computação pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A visita aos estudantes ocorreu na manhã e tarde desta sexta-feira (3).

No bairro de Carananduba, um dos mais populosos de Mosqueiro, a comitiva da mobilização visitou a escola Abelardo Conduru. A equipe foi recepcionada pelo diretor Daniel Mesquita. A escola tem 100 estudantes no terceiro ano do ensino médio. No local, a agente distrital Vanessa Egla apresentou as vantagens do programa Forma Pará e incentivou os alunos a participarem do certame.

“A Agência Distrital está à disposição de vocês para elucidar dúvidas e realizar as inscrições, casos vocês não tenham condições de acessar a internet. Além disso, a prefeitura de Belém vai ofertar vagas em cursinhos populares para que vocês tenham condições de fazer uma boa prova e conquistar a vaga no curso desejado”, disse a agente.

O programa Forma Pará é coordenado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet). Segundo Eduardo Miranda, coordenador adjunto do programa, as ações do Forma Pará já estão presentes em 10 das 12 regiões de integração do Estado do Pará, com saldo positivo de abrangência em mais de 50 municípios, mais de trinta cursos ofertados e quase quatro mil estudantes. A meta do programa é alcançar cinco mil alunos em 2022. O distrito de Mosqueiro foi o segundo distrito da RMB a receber o curso de Gastronomia. O primeiro foi o distrito de Icoaraci.

A mobilização deu sequência à visita técnica iniciada na semana passada. Naquela ocasião, a secretária de Administração Jurandir Novaes, disse que as ações do Programa Forma Pará serão agregadas ao Programa Municipal de Formação destinado à qualificação permanente de servidores, através da Universidade Livre da Amazônia.

“Essa é uma parceria da gestão municipal com o governo estadual e com as instituições de ensino superior, por meio do programa Forma Pará, criado para reduzir o déficit de acesso à formação superior, principalmente entre os jovens, e tem como objetivo mobilizar esforços para aumentar o número de cursos ofertados pelas universidades”, disse à época a titular da Semad.

Empregabilidade – O curso de gastronomia da Uepa foi escolhido pelo programa Forma Pará para ajudar na qualificação profissional dos jovens de Mosqueiro, levando em consideração o potencial turístico da região. Segundo o professor Vanderson Dantas, coordenador do curso, a gastronomia é tendência de mercado educacional, sendo um dos cursos mais caros e procurados nas instituições particulares de ensino superior com mensalidades acima de mil reais.

“O curso de gastronomia tem alto grau de empregabilidade nos segmentos de restaurantes, bares, hotéis e hospitais. A ideia é trazer pra Mosqueiro o que há de melhor no mercado da educação gastronômica, formando uma mão de obra qualificada na própria casa e aproveitando o título de Belém como cidade criativa da gastronomia”, disse.

Seleção – A seleção para o processo seletivo ao curso de Gastronomia deve ocorrer entre os meses de outubro e novembro de 2021, com início das aulas em 2022. De acordo com Eduardo Miranda, a Fadesp deverá divulgar o edital do certame estabelecendo os prazos de inscrições e de realização das provas. “Nós estamos muito tranquilos e felizes por estarmos mobilizando e divulgando essa ação tão importante do governo do estado que é de expansão do nível superior em diversas regiões, mas também nos distritos da capital”, destacou Miranda.

Qualquer pessoa com ensino médio completo poderá se habilitar ao certame. O conteúdo das provas será o das disciplinas do ensino médio e o sistema de cotas raciais e para comunidades tradicionais será respeitado. No caso de Mosqueiro, os estudantes da ilha têm 10% do total de vagas. “É uma chance única para que os estudantes de Mosqueiro tenham formação superior pública de qualidade aqui mesmo, sem precisar se deslocar para Belém e economizando bastante com mensalidades e alimentação”, destacou ainda Eduardo Miranda.

Cursinhos – Para dar mais segurança aos estudantes, a Prefeitura de Belém está organizando turmas especiais em cursinhos populares. Um dos mais tradicionais é o Cursinho Popular Mosqueiro, localizado na Praça da Matriz. Segundo o coordenador, professor Leirson Azevedo, o projeto foi criado em 2014 para atender estudantes pobres da área periférica da ilha e tem alcançado êxito com aprovação de mais cem alunos. Para o professor, a presença nas universidades na ilha vai ajudar bastante porque muitos alunos abandonavam o curso em Belém por falta de recursos. Atualmente 92 estudantes estão frequentando as aulas e se preparando para o Enem 2021 e agora para o vestibular do programa Forma Pará.

Participaram da mobilização em Mosqueiro os professores Vanderson Dantas e Eduardo Miranda; a agente distrital Vanessa Egla, o diretor geral da Admos, Railson Santos e a assessora Alinne Pereira, além da servidora da Ufpa, Darlene Nóvoa.

Mais informações:

Site da Fadesp – www.fadesp.edu.br

Site da Sectet - www.sectet.pa.gov.br

ADMOS – Rua XV de Novembro – 664 – Vila