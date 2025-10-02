Na presença de Lula, Jader Filho anuncia retomada de obras de conjunto habitacional em Breves
Obras do conjunto Nova Vida, que prevê mais de 220 unidades, estava paralisada há 15 anos, segundo o ministro
Durante cerimônia de inaugurações e anúncio de investimentos no Marajó, no início da tarde desta quinta-feira (2/10), o ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou a retomada das obras do conjunto Nova Vida, em Breves. Segundo ele, o empreendimento prevê mais de 220 unidades, mas a obra estava paralisada desde 2010. "Foi preciso o presidente Lula voltar e o Nova Vida vai ser entregue para o povo de Breves para ter onde morar", declarou o ministro.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda no Pará, participou da cerimônia, ao lado do governador Helder Barbalho, do ministro da Educação, Camilo Santana, e de diversas outras autoridades. A primeira-dama Janja também estava presente.
Veja mais
Em seu pronunciamento durante o evento, Jader Filho afirmou que a atual gestão federal encontrou diversas obras paralisadas quando assumiu o governo. "Muitas obras aqui no Pará e no Marajó. No Brasil, eles deixaram 87 mil casas do (programa) Minha Casa, Minha Vida, paradas. E sabe qual era o estado que mais foi abandonado? Foi aqui, o Pará. Eram mais de 14 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida paralisadas. Tinha muita casa paralisada em Breves", disse o titular da pasta das Cidades.
"A empresa vai retomar, a empresa já vai fazer o canteiro de obras, e o Nova Vida vai ser reconstruído aqui no Marajó", acrescentou.
O ministro também agradeceu ao presidente Lula pelos investimentos feitos na região na área de educação. "A gente vê falarem do Marajó como se o Marajó fosse um problema. O Marajó é uma solução. No futuro, o senhor vai ver o que está sendo feito, daqui vão sair muitos doutores, muitos cientistas, muitos engenheiros, e é graças a maneira com o que senhor cuida do povo do Marajó", declarou Jader Filho.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA