Na presença de Lula, Jader Filho anuncia retomada de obras de conjunto habitacional em Breves

Durante cerimônia de inaugurações e anúncio de investimentos no Marajó, no início da tarde desta quinta-feira (2/10), o ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou a retomada das obras do conjunto Nova Vida, em Breves. Segundo ele, o empreendimento prevê mais de 220 unidades, mas a obra estava paralisada desde 2010. "Foi preciso o presidente Lula voltar e o Nova Vida vai ser entregue para o povo de Breves para ter onde morar", declarou o ministro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda no Pará, participou da cerimônia, ao lado do governador Helder Barbalho, do ministro da Educação, Camilo Santana, e de diversas outras autoridades. A primeira-dama Janja também estava presente.

Em seu pronunciamento durante o evento, Jader Filho afirmou que a atual gestão federal encontrou diversas obras paralisadas quando assumiu o governo. "Muitas obras aqui no Pará e no Marajó. No Brasil, eles deixaram 87 mil casas do (programa) Minha Casa, Minha Vida, paradas. E sabe qual era o estado que mais foi abandonado? Foi aqui, o Pará. Eram mais de 14 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida paralisadas. Tinha muita casa paralisada em Breves", disse o titular da pasta das Cidades.

"A empresa vai retomar, a empresa já vai fazer o canteiro de obras, e o Nova Vida vai ser reconstruído aqui no Marajó", acrescentou.

O ministro também agradeceu ao presidente Lula pelos investimentos feitos na região na área de educação. "A gente vê falarem do Marajó como se o Marajó fosse um problema. O Marajó é uma solução. No futuro, o senhor vai ver o que está sendo feito, daqui vão sair muitos doutores, muitos cientistas, muitos engenheiros, e é graças a maneira com o que senhor cuida do povo do Marajó", declarou Jader Filho.