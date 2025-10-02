Barbearias em alta: autocuidado masculino impulsiona mercado da beleza em Belém

O mercado da beleza masculina segue em expansão em Belém. Impulsionadas pelo crescente interesse dos homens por autocuidado e estética, as barbearias da capital paraense têm investido em serviços diferenciados, estrutura de atendimento e experiências exclusivas. A previsão é de crescimento maior com o Círio de Nazaré, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e o fim de ano.

Empresários locais apontam que o corte de cabelo e a barba continuam como os serviços mais procurados, mas procedimentos como limpeza de pele, esfoliação, coloração e até ozonioterapia vêm ganhando espaço nas preferências dos clientes.

(Foto: Carmem Helena)

Um mercado em transformação

Dados da consultoria Kantar apontam que 72% dos homens brasileiros já demonstram interesse por produtos de beleza. A Grand View Research - empresa norte-americana de pesquisa de mercado e consultoria - estima que o mercado global de produtos de beleza masculina, avaliado em US$ 30,8 bilhões em 2021, deve crescer 9,1% ao ano até 2030. Em Belém, esse movimento se reflete diretamente nas barbearias, que têm se reinventado para acompanhar a nova demanda.

(Foto: Carmem Helena)

“O setor de barbearia em Belém está realmente crescendo. É um segmento que vem se aquecendo ao longo dos anos”, afirma Valério Rendeiro, gerente de uma barbearia no bairro da Pedreira.

Segundo ele, o espaço da barbearia vai além da estética: “é um momento de autocuidado, de bate-papo, de relaxamento”.

Valério Rendeiro. (Foto: Carmem Helena)

Do tradicional ao exclusivo

Embora corte e barba ainda liderem a procura, os clientes estão cada vez mais abertos a experimentar novos serviços. “Hoje oferecemos esfoliação facial, ozonioterapia, selagem capilar, colorimetria, luzes, micropigmentação de barba e até platinado. Isso mostra como os homens estão mais vaidosos e preocupados com sua aparência”, explica Valério.

(Foto: Carmem Helena)

Thiago dos Santos, proprietário de uma barbearia no bairro do Marco, confirma a tendência.

“Hoje em dia, já não basta só cortar cabelo e fazer barba. O cliente busca uma experiência completa. Barboterapia, hidratação e limpeza de pele estão cada vez mais em alta”, relata.

Na barbearia de Thiago, os preços variam de R$ 45 a R$ 170, dependendo do tipo de serviço.

(Foto: Carmem Helena)

“Temos serviços premium que oferecem atendimento exclusivo, lavagem de cabelo gratuita, amostras de produtos e até um ‘cheirinho de carro’ especial para o cliente levar”, detalha.

Atendimento diferenciado é o diferencial

Com a alta competitividade, conquistar e fidelizar o cliente se tornou uma missão diária. “A estrela do negócio é o cliente”, resume Thiago. “Atendimento de qualidade, pontualidade e comodidades como café, água, estacionamento e até elevador para acessibilidade fazem toda a diferença", disse.

(Foto: Carmem Helena)

Valério também destaca o ambiente como fator essencial.

“Temos um espaço com estrutura completa e clima familiar. Um bom papo com o barbeiro faz parte da experiência. A gente brinca que a terapia do homem é vir para a barbearia”, disse.

Datas comemorativas e eventos impulsionam faturamento

Tanto Valério quanto Thiago apostam em um fim de ano promissor para o setor.

(Foto: Carmem Helena)

“Outubro, com o Círio, já traz um movimento maior. Em novembro, com a chegada da COP 30, a expectativa é de ainda mais visibilidade e clientes, inclusive estrangeiros”, diz Valério.

Thiago reforça: “Com a COP 30 e as festividades de fim de ano, esperamos um aumento de até 35% no volume de atendimentos. Estamos preparados para isso, inclusive com equipe capacitada em inglês”.

Sebrae orienta sobre abertura do negócio e gestão

Alexandre Alves, coordenador da Agência Metropolitana do Sebrae no Pará, avalia que o mercado de beleza masculina vive um momento de expansão no Estado, acompanhando a tendência nacional. “Cada vez mais homens buscam serviços que vão além do corte tradicional de cabelo, como cuidados com a barba, tratamentos estéticos e experiências diferenciadas”, afirmou. Segundo ele, os números confirmam o avanço: “Hoje temos mais de 16 mil pequenos negócios nesse setor de serviços que envolvem as barbearias no Estado, de acordo com dados da Receita Federal de agosto deste ano”.

Alves destacou que o crescimento se reflete tanto no aumento do número de empreendedores quanto na exigência dos clientes. “Novos empreendedores estão investindo no setor, enquanto os consumidores buscam mais qualidade e inovação”, explicou.

Apesar do cenário promissor, o coordenador reconhece que os empresários do segmento enfrentam desafios. Entre eles estão a formalização do negócio, o investimento inicial em estrutura e equipamentos, além da qualificação da equipe. “Outro ponto importante é se destacar em um mercado competitivo, já que muitas barbearias oferecem serviços semelhantes”, observou.

Para apoiar quem deseja investir nesse setor, o Sebrae oferece uma série de iniciativas. “Orientamos sobre abertura e gestão do negócio, oferecemos cursos online e presenciais em áreas como gestão financeira, marketing digital e atendimento ao cliente. Também disponibilizamos materiais e consultorias que ajudam a estruturar o empreendimento e encontrar diferenciais competitivos”, explicou Alves. Ele lembrou ainda que o Sebrae conta com 13 agências no Pará e com as Salas do Empreendedor presentes nos 144 municípios do Estado, onde os empreendedores podem buscar apoio.