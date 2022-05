Programa 'Bora Belém' vai ser prorrogado por mais um ano, com valores atualizados; entenda

O programa de transferência de renda "Bora Belém", criado pela Prefeitura de Belém e que tem o apoio do Governo do Estado, vai ser estendido por mais 12 meses. Na noite desta sexta-feira (20), Prefeitura e Governo assinam o ato da prorrogação na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Conforme já havia sido anunciado pela gestão estadual, os valores pagos foram atualizados em R$ 50, de acordo com a composição do núcleo familiar. Mulheres com um filho, que recebiam R$ 150, passaram a receber R$ 200,00; com dois e três filhos, R$ 350,00 (antes recebiam R$ 300); e para mulheres com quatro ou mais filhos o auxílio chega a R$ 500,00 (antes era R$ 450).

O Bora Belém se destina a famílias na faixa da pobreza ou abaixo da linha da pobreza já incluídas no Cadastro Único (CadÚnico), mas que ainda não foram inseridas no programa federal Auxílio Brasil (que substituiu o Bolsa Família) e nem recebem outro tipo de auxílio estadual. Em tonor de 15 mil pessoas já foram atendidas pelo programa, executado por meio de cooperação direta entre a prefeitura de Belém e o governo do Estado. A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) é quem atua no repasse de recursos.