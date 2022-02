Na abertura dos trabalhos da Câmara, prefeito Edmilson Rodrigues anuncia reajuste no Bora Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), anunciou, na manhã desta terça-feira (1º), durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Belém, um reajuste de R$ 50 no valor concedido dentro do programa Bora Belém no ano de 2022, válido para todos as faixas do benefício.

Em mensagem na tribuna durante a abertura do ano legislativo, o gestor refletiu sobre o primeiro ano de mandato e como ele foi impactado pela pandemia de covid-19, além de apontar prioridades para o ano de 2022. Na opinião de Edmilson, os investimentos em saúde feitos pela Prefeitura foram fundamentais para Belém atravessar a crise sanitária.

“Nós não nos acovardamos. Foram em torno de 107 milhões os gastos com covid. A Câmara aprovou 463 milhões para a saúde antes disso. Imagina quantas casas poderiam ter sido construídas, quantos prédios recuperados. Mas nossa prioridade precisava ser a vida das pessoas”, avaliou ele.

Rodrigues também ressaltou a importância de prestar assistência aos moradores do distrito de Outeiro, que sofre com os impactos do acidente na ponte que leva até a ilha. Um projeto foi encaminhado pela Prefeitura para o legislativo, com o objetivo de garantir um auxílio emergencial aos barraqueiros e trabalhadores do turismo da região, em valores entre R$300 e R$500.

“Tenho certeza que o trâmite do projeto aqui na Câmara será feito de forma carinhosa e democrática e poderemos votar daqui alguns dias e ver aquele povo recebendo o auxílio. Isso é compromisso com os mais pobres. É um dinheiro que estamos separando no orçamento para conter este sofrimento”, disse o prefeito.

O projeto tramita em regime de urgência na casa , segundo o vereador Bieco (PL), que preside a sessão no lugar do presidente Zeca Pirão (MDB), que apresentou sintomas de gripe e está se recuperando em casa. Dos 35 parlamentares, 33 compareceram à sessão.

"O vereador está aqui para legislar e fiscalizar mas não executa as obras, porém ele está aqui disposto para o que o prefeito precisar, para a gente votar em favor desses moradores de Outeiro, aos quais eu sou muito solidário. Foi uma fatalidade mas o governador e o prefeito rápido agirem junto com a equipe técnica. É um momento muito difícil", avalia o vice-presidente da Câmara.

Na opinião do vereador Fernando Carneiro (Psol), a iniciativa não deverá ter problemas para ser aprovada na Casa, pois reforça o caráter de assistência social da administração municipal em direção àqueles que mais precisam. "Isso demonstra que para além do aspecto da obra física, que deve durar até sete meses, o governo se preocupa com o bem estar social. Todas as ações tomadas num ano de pandemia são acompanhadas por ações sociais e com a crise em Outeiro não será diferente", disse.