Profissionais do Grupo Liberal concorrem ao Prêmio Simineral de Comunicação 2024

O Grupo Liberal está participando do Prêmio Simineral de Comunicação 2024, uma cerimônia que celebra os grandes trabalhos de profissionais da comunicação paraense. A jornalista Gabriela Gutierrez e o fotógrafo Tarso Sarraf são os representantes do Grupo Liberal na premiação.

Na categoria Jornalismo, o fotógrafo Tarso Sarraf concorre com seu trabalho na reportagem "Gás Natural: produção de alumina no Pará muda matriz energética e reduz emissões dos gases de efeito estufa", uma matéria que mostra como uma ideia inovadora da empresa Hydro, que reduziu em 30% as emissões de gás carbônico para a atmosfera. A repórter Gabriela Gutierrez também concorre pelo seu trabalho nesta mesma reportagem.

Outro trabalho de Gabriela Gutierrez que concorre ao prêmio apresenta o uso de inteligência artificial para a automação de operações industriais no Pará. Com o título "Inteligência Artificial se torna aliada das operações industriais", a matéria informa sobre as tecnologias avançadas da refinaria Alunorte, que emprega técnicas inovadoras na mineração em Paragominas para minimizar os impactos ambientais.

A cerimônia de premiação dos profissionais de comunicação ainda não tem data definida, mas deve acontecer ainda em dezembro deste ano.

Sobre o Prêmio

Neste ano, o Prêmio Simineral traz como tema “2024: O ano da Transição”, com o intuito de estimular a produção de conteúdos que abordem o cenário de transição no qual o mundo vive, pautado principalmente por questões como as mudanças climáticas, diversidade e tecnologias inovadoras.

Segundo o Presidente do Simineral, Anderson Baranov, o Prêmio Simineral de Comunicação tem o objetivo homenagear jornalistas e criadores de conteúdo paraenses. “É uma grande honra para o Sindicato ter a oportunidade de homenagear os profissionais jornalistas e os produtores de conteúdo digitais, que trazem para a sociedade, temas tão relevantes e que são nossos parceiros na disseminação das mudanças ocorridas no setor mineral”, afirmou.