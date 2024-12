Grupo Liberal e Hemopa realizam campanha de doação de sangue para colaboradores e público externo

O Grupo Liberal promoveu, nesta quarta-feira (11/12), uma campanha de doação de sangue em apoio à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A ação começou às 8h, no estacionamento da sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém, onde foram atendidos tanto colaboradores quanto o público em geral.

A coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, destacou que o objetivo da ação em parceria com o hemocentro envolve a responsabilidade social que o grupo tem. “Estamos sempre proporcionando ações ações para os nossos leitores, telespectadores e todas as pessoas que acompanham o Liberal. Nosso objetivo também tem a parte de responsabilidade social. Essa parceria com o Hemopa já acontece há 5 anos e sempre foi um sucesso”, disse.

Renata Souza disse também que a campanha surge em um momento em que há necessidade de bolsas de grande aumento. Com isso, a ideia é ajudar o Hemopa a manter o estoque de bolsas de sangue para poder atender a população.

Coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Nosso principal objetivo é ajudar o Hemopa. Quando entramos em contato, eles falaram que no final do ano a necessidade é muito grande por conta do baixo estoque. Então, a gente está aqui mais uma vez para ajudar nessa campanha. Então, esse ano a gente teve uma parceria muito boa, com o auxílio da acionista do Grupo Liberal, Rose Majorana. E assim, está sendo muito gratificante participar. A gente sempre faz com muito carinho”, afirma a coordenadora.

Hemopa trabalha em parceria com várias instituições

Vanessa Pimentel, assistente social do Hemopa, explica que a fundação trabalha com várias estratégias para mobilização de doadores. Uma delas é a Empresa Cidadã, no qual são feitas parcerias com instituições, sejam privadas ou públicas, para fomentar a cultura da doação entre os gestores e colaboradores.

Vanessa Pimentel, assistente social do Hemopa (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Essas parcerias com as empresas são muito importantes para nós, porque a empresa, quando ela trabalha no viés da responsabilidade social, acaba alcançando a causa da doação, e o Grupo Liberal sempre fez isso. É uma campanha que a gente faz anualmente com os colaboradores. É um trabalho que extrapola, inclusive, os muros da Instituição, porque, além de haver a sensibilização dos colaboradores, existe também todo um trabalho de disseminação de informação para a população, para sensibilizar sobre a importância da doação, que tem uma relevância pública”, disse.

A assistente social do Hemopa reforça que a doação de sangue tem grande importância na saúde pública, não se limitando apenas aos pacientes e familiares. “A doação de sangue repercute não só para a vida dos pacientes e sua família, mas também na saúde pública. Porque quando não há um estoque adequado para os pacientes, você acaba diminuindo a rotatividade dos leitos. Algumas cirurgias são adiadas. Então a doação de sangue faz toda a diferença na vida do paciente. Também tem uma relevância importante para a saúde pública”, conclui Vanessa Pimentel.

Doadores assíduos

O colaborador Josias Campos, que é supervisor de vendas do Grupo Liberal, disse que já realiza doação de sangue há mais de 30 anos, e sempre aproveita quando a empresa está realizando campanhas de doação de sangue. “Sou doador há mais de 30 anos e, quando a empresa passou a fazer essa ação, continuei doando, como todos os anos nos centros do Hemopa. É satisfatório. Quando saio daqui, me sinto realizado e satisfeito, com sensação de dever cumprido, sabendo que estou podendo ajudar o próximo”, disse.

Josias Campos, supervisor de vendas do Grupo Liberal (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O tecnólogo em computação Célio Moura foi um representante do público externo em meio à campanha. Ele também destacou a importância de ser um doador assíduo. “Eu sou doador desde que eu recebi sangue em 1998, então eu tento contribuir. Somos muito bem tratados e estamos colaborando salvando vidas”, relata.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)