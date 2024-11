Grupo Liberal está na Pará Negócios 2024 com transmissões ao vivo e gravação do 'Conexão Mercado'

O Grupo Liberal está com um estande estratégico na 11ª Edição da Feira Pará Negócios, aberta nesta sexta-feira (29), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. O evento reúne até o domingo (1º) o que há de mais atual nos mais diversos segmentos de mercado e, neste ano, aborda a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável no setor empresarial paraense.

“O Grupo Liberal vai levar uma mostra de todo o potencial de negócios dos veículos da empresa. A intenção é demonstrar as estratégias possíveis da multiplataforma do Grupo Liberal, capaz de adequar produtos a públicos específicos e clientes”, destacou Aurélio Oliveira, gerente do Estúdio de Digital e Content, responsável pelos projetos do Grupo Liberal.

A Área de Negócios, afirmou Aurélio, “vai desenvolver ações dos veículos O Liberal, Amazônia, OLiberal.com, Liberal FM e Liberal+ para prospecções de clientes. Para o meio Rádio será montado um glass studio com transmissões ao vivo e a gravação do programa Conexão Mercado", disse ele.

“Está em planejamento uma ação do Projeto Rainha das Rainhas 2025”, acrescentou o gerente. Ele também informou que "o setor Mercado Leitor fará ações para ampliar a carteira de assinaturas corporativas e estimular parcerias sociais para compartilhar conhecimentos no ambiente de trabalho e em comunidades interessadas”.

Para Elizabete Grunvald, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), entidade promotora da Feira Pará Negócios, o tema desta edição com foco na questão ambiental dialoga com a preparação de Belém como sede de eventos climáticos e com empresários alinhados com a pauta da economia limpa.

Galeria Rose Maiorana estreia com arte regional na Pará Negócios

A Galeria Rose Maiorana vai estrear nesta edição da Pará Negócios. O espaço artístico e cultural inaugurado em maio deste ano, no bairro do Marco, em Belém, participa pela primeira vez de uma feira de negócios, com a proposta de mostrar que a arte pode ajudar uma marca a iniciar uma conversa com seu público-alvo e a estabelecer conexões mais significativas, como aponta o gerente do Estúdio de Digital e Content, Aurélio Oliveira, que também coordena o projeto Galeria Rose Maiorana na Pará Negócios. Nesse trabalho, Aurélio tem a parceria da Líder de produção do Grupo Liberal, Patrícia Lopes.

Aurélio observa que a Galeria “tem uma pegada de núcleo cultural com oficinas, projetos educativos, utilizando a arte como uma forma de entreter e de educar, de mostrar uma ótica da nossa realidade para a atual e às novas gerações, que também têm uma percepção apurada, mais aguçada, sobre como a arte reflete o nosso cotidiano e fatos importantes da humanidade”.

“A feira vai ser um momento também para mostrar todo o núcleo de produção e os produtos derivados da arte que a Galeria Rose Maiorana está desenvolvendo, tanto através das telas e das intervenções de pintura e de fotografias, quanto de uma série de produtos e souvenirs que são desdobramentos de obras da própria artista Rose Maiorana.

Entre os produtos da Galeria estão sapatos customizados, ecobags e necessaires. "É possível gerar uma infinidade de produtos e é isso que teremos a oportunidade de mostrar ao empresariado que vai estar presente na Pará Negócios".

Neste mês de novembro, a artista plástica Rose Maiorana integrou o grupo de sete artistas plásticos paraenses convidados para customizar roupas desenhadas para a abertura da 17ª edição da Amazônia Fashion Week (AFW), a mais importante semana de moda do Norte do país, em Belém. E as peças trabalhadas pela artista também vão estar expostas na Pará Negócios.