Rose Maiorana participa do Prêmio Multishow 2024 e fala de destaque do Pará

Artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana participou do Prêmio Multishow 2024 na noite da última terça-feira (3) e comentou com exclusividade, em entrevista ao influenciador Juan Filder, sobre a sensação de estar em um evento no qual artistas paraenses receberam destaque de prêmios.

"Estou super emocionada porque o nosso Pará está em alta", disse a também artista plástica, dona da Galeria Rose Maiorana. "Se depender da TV Liberal vai ficar em alta. E de vocês também, nossos colaboradores", complementou Rose.

VEJA MAIS

Na premiação, a cantora Viviane Batidão ganhou o prêmio “Brasil”, representando a região norte do país. Além dela, a cantora Zaynara recebeu a estatueta na categoria “Revelação do ano”. Além das nativas, a cantora Manu Bahtidão ganhou o prêmio "Brega do Ano" com a música "Daqui Pra Sempre", parceria com a cantora Simone Mendes.

Novidades no Grupo Liberal em 2025

Questionada por Juan sobre as novidades para o Grupo Liberal em 2025, Rose Maiorana disse que o público vai gostar assim que tiver conhecimento. "Muitas novidades, vocês vão amar", garantiu Rose.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura de O Liberal)