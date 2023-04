Professores de Bannach realizam ato simbólico em defesa do piso salarial e plano de cargos

Os professores da rede municipal de ensino de Bannach, cidade localizada no sul do Pará, realizaram um ato simbólico para defender o cumprimento do plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR), mais segurança nas escolas e a correção do piso salarial, que não é atualizado há dois anos pela administração municipal. A marcha começou em frente à Câmara Municipal, passou pela escola Maria Isabel e terminou em frente à sede da Prefeitura de Bannach. O ato recebeu apoio da classe concursada e dos pais dos alunos.

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) no município, Geraldo Alves da Silva, destacou que os últimos reajustes de 33,19% e 14,99%, referentes aos exercícios de 2022 e 2023, respectivamente, não foram repassados aos professores, que estão com salários congelados, segundo ele. Ele ressaltou que o piso salarial do magistério brasileiro é de R$ 4.420 e que o ato serviu como alerta para a situação dos professores.

Prefeita deve se reunir com a categoria

O secretário municipal de Educação, Anderson Nazário, afirmou que a prefeita Lucineia Alves da Silva (MDB) irá se reunir com os professores no dia 25 deste mês para buscar uma solução. Ele explicou que o município não tem recebido aumentos nas verbas necessárias para garantir os reajustes salariais e que é preciso estudar a viabilidade econômica para realizar a correção dos salários.

O ato dos professores não prejudicou o funcionamento das oito escolas municipais de Bannach e foi considerado positivo pelos organizadores, que chamaram a atenção da comunidade para a situação da classe. Durante a reunião agendada para o dia 25, devem ser esclarecidos os motivos do atraso na correção do piso salarial dos professores.

“Alertamos que não se trata de greve, o ato foi simbólico para chamar a atenção sobre o atraso na correção dos valores do piso do magistério e foi importante porque recebemos o apoio da comunidade e dos pais dos alunos”, destacou o coordenador do Sintepp.