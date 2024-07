Produção de açúcar no centro-sul do Brasil cresce 20% na 2ª quinzena de junho

A produção de açúcar no centro-sul do Brasil aumentou em 20% na segunda quinzena de junho ante o mesmo período do ano anterior, a 3,25 milhões de toneladas, à medida que as usinas fizeram um bom progresso na colheita sob clima seco e relataram uma melhoria na qualidade da cana-de-açúcar processada.

A moagem total de cana na importante região aumentou 13% no período, para 48,8 milhões de toneladas, mostraram dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) nesta quinta-feira, enquanto a produção total de etanol aumentou 18,5%, para 2,3 bilhões de litros.

Os números ficaram um pouco abaixo das expectativas do mercado, já que analistas consultados pela S&P Global Commodity Insights previam que a moagem de cana-de-açúcar totalizaria 49,02 milhões de toneladas e a produção de açúcar atingiria 3,27 milhões de toneladas no período.

A alocação de cana para a produção de açúcar, o chamado mix de açúcar, também ficou abaixo das projeções, de 49,8%, enquanto os analistas esperavam 50,4%.

A Unica disse que a produtividade da cana, por outro lado, melhorou no final de junho para atingir 139,9 kg por tonelada de cana, 5% acima que no mesmo período do ano passado.

"O mix foi construtivo, pois ficou abaixo das expectativas. A moagem e o açúcar estavam dentro do esperado e o ATR estava em baixa, pois estava acima das expectativas", disse uma corretora com sede nos EUA.

O diretor da Unica, Luciano Rodrigues, disse que o ritmo acelerado da colheita devido ao tempo seco corre o risco de reduzir o rendimento agrícola à medida que a colheita avança.