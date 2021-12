Procura por sombrinhas ainda é tímida no comércio de Belém

O inverno amazônico traz para Belém as chuvas e, com elas, a necessidade de ter sempre uma sombrinha a postos para não chegar encharcado no trabalho.

Segundo Alan Martins, que vende elas no comércio de Belém, a época costuma trazer mais clientes, mas a maioria deles só compra mesmo quando se vê diante da urgência de escapar dos torós da capital paraense.

"Quer ver de manhã cedo quando o pessoal tá indo para o trabalho. Tipo 7h da manhã assim e aí tá chovendo. A galera compra claro para não se atrasar parado. Na chuva é que o povo lembra de comprar. Por enquanto o movimento ainda está calmo, sem muita procura, mas vai melhorando aos poucos. Quando for em janeiro com as chuvas mesmo daquelas aí sai mais", afirma ele, que trabalha há dois anos no ramo.

Martins lembra que em janeiro a competição nas calçadas na rua Vinte e oito de setembro sempre aumenta, com vendedores sazonais que aproveitam o acinzentar das nuvens para garantir uma renda extra. E às vezes os preços também aumentam.

Allan contou que os fornecedores aumentaram de preço em relação a 2020, mas que deu para segurar e não repassar o aumento para os clientes. "Tem de R$ 10, de R$ 20. Daí mais para janeiro já fica R$ 15, R$ 30. É quando a procura aumenta", afirma.

Paulo Cosme também vende diversas sombrinhas no comércio de Belém e concorda que a maioria das pessoas só lembra de comprar uma quando a chuva cai.

"A gente vende aqui de R$ 14 até de R$ 35, a grandona. Mas a que sai mesmo é a menorzinha que leva na bolsa porque aí facilita né", conta ele, afirmando que o movimento está menor que em 2020.

A auxiliar administrativa Claudiane Silva passava pelo local na manhã desta quarta-feira (1) e aproveitou para dar uma olhada na sombrinhas que estavam expostas, mas não levou nenhuma.

"Tô só olhando mesmo mas devo comprar depois. É que quero ter uma em casa e deixar uma no trabalho também. Tem dia que a gente sai agoniada e esquece. Isso de chegar com molhado, sapato molhado, não dá. Os preços tão bons eu acho. Iguais do ano passado. Antigamente tinha sombrinha de R$ 5 tu lembras? Acabou", afirma.