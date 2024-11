Procura por enfeites de Natal já começou em Belém

A pouco mais de 15 dias para a chegada de dezembro e mais de um mês para o Natal, já é possível encontrar enfeites natalinos pelas ruas e lojas do centro comercial de Belém. Apesar do período, a oferta atende a demanda dos consumidores que já adiantaram as compras para as confraternizações.

A administradora Sônia Beckman conta que tirou o dia para ir até o comércio comprar itens para o Natal. Já como tradição, todos os anos ela busca inovar na decoração de casa. “Todo ano, depois do Círio, eu já inicio as compras para o Natal, preparo árvores. Vim atrás de um complemento do que eu já tenho e olhar algumas novidades. [Nesse período] sempre encontra variedade, depois acaba. Gosto de mudar as cores todos os anos, também vou trocando com as minhas filhas”, revela.

Bruna Cavalcante, servidora pública, também optou por antecipar as compras de fim de ano para garantir todos os itens que precisa. “Já estou adiantando tudo, porque depois fica a correria. Quando vai chegando perto, não sobra mais quase nada, já fica mais caro, inclusive. Sempre compro bem adiantado, para aproveitar os preços mais barato”, declara. Bruna diz que costuma guardar os enfeites usados nos anos anteriores e faz apenas a reposição de itens mais frágeis, que geralmente danificam com o tempo, como festões, bolas e pisca-pisca.

Já a autônoma Mônica Borges afirma que preferiu adiantar as compras por conta de uma viagem que pretende fazer nesta semana e já gostaria de deixar a casa enfeitada para o Natal. “Eu estou logo adiantando porque eu vou viajar. Vou deixar tudo preparado para quando voltar não estar com aquela agonia. Acaba rápido e as coisas ficam mais caras”, diz. Além dos enfeites, Mônica esteve no comércio para fazer uma pesquisa de preços e já escolher a roupa que deve usar nas festas de fim de ano.

Reinaldo e Rodrigo Mendes, pai e filho respectivamente, possuem uma barraca de vendas de utilidades no comércio. Ao longo do ano, eles investem em produtos típicos de cada período, com a aproximação do Natal, eles já iniciaram o estoque de iluminação, com vários tipos de pisca-pisca.

“Eu trabalho aqui há mais de 20 anos. Vendo variedades, coisas eletrônicas, jogo de luz, no inverno vendo sombrinha, já no verão, óculos. Vai mudando em cada período do ano para não deixar cair as vendas”, conta Reinaldo.

Segundo Rodrigo, apesar da variedade de jogos de luzes, a clientela costuma levar o pisca-pisca tradicional. “É porque dá para enfeitar a árvore, para enfeitar a casa, cascata eu vendo bastante também, que é pra enfeitar a sacada da casa”, detalha.

Na barraca da família, é possível encontrar jogos de luzes a partir de R$ 15 até R$ 200, a depender do modelo. Rodrigo destaca que os enfeites de Natal já estão no foco de muitos clientes, que pesquisam com antecedência, e acrescenta que o preço dos artigos pode ficar mais caro, especialmente em caso de falta de estoque dos fornecedores. Além dos produtos, os comerciantes também oferecem o serviço de conserto de pisca-pisca e troca de lâmpadas queimadas.