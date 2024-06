Depilação a laser: veja quanto custa e se ainda dá tempo de fazer o procedimento para o verão

Com as altas temperaturas registradas no verão amazônico, é normal que homens e mulheres optem por usar roupas mais curtas e leves. Porém, também é comum a preocupação com os pelos indesejados que podem ficar à mostra. Uma solução para o problema pode ser a depilação a laser, realizada em diversas clínicas na Região Metropolitana de Belém e no interior do estado. Entre os benefícios estão uma pele mais lisa e o menor risco de foliculite.

Para quem vai aproveitar o veraneio nas praias e balneários do Pará no mês de julho, a dermatologista paraense Daniella Moura diz que ainda é possível realizar as sessões e curtir o verão sem incômodo. De acordo com a médica, a procura pelo procedimento estético aumenta consideravelmente nesta época do ano.

“Ainda dá tempo, porque não tem problema fazer o procedimento e ir para a praia. Claro, a gente recomenda que seja esperado alguns dias para ‘acalmar’ a pele”, diz a especialista.

A médica destaca que qualquer pessoa pode optar pelo tratamento para acabar com os pelos, e que a foliculite não impede a realização do procedimento. Segundo Daniella, o laser vai justamente auxiliar no enfrentamento à infecção, que geralmente está associada a outros métodos de depilação.

Já as contraindicações, conforme apontado pela especialista, são os casos onde o paciente se encontra com alguma inflamação ou está bronzeado. “O laser tem afinidade pelo pigmento, ou seja, onde tiver pigmento ele vai destruir. Isso acontece porque ele não consegue diferenciar a pele do pelo e, caso a pele esteja mais escura devido ao bronzeamento, pode acabar causando um ferimento”, frisa Daniella.

Caso a pessoa já tenha feito o procedimento de bronzeamento, o ideal é que seja aguardado o período de no mínimo 15 dias para realizar as sessões. Após o procedimento a laser, a recomendação é que a pessoa aguarde o período mínimo de sete dias para se expor ao sol.

Além disso, apesar dos benefícios da depilação a laser, é preciso tomar alguns cuidados após o procedimento, sobretudo nesta época do ano em que a incidência de raios solares é maior. Uma dica é reforçar o uso do protetor solar.

Miriam Amorim é gerente de uma clínica de depilação a laser e conta que, com a tecnologia atual, o método não causa desconforto. “Nós trabalhamos com a tecnologia ‘Ice’, uma das mais modernas no mercado. Nossa ponteira é em safira, resfriada a menos 5 graus, causando assim uma analgesia no local aplicado, tornando sua sessão muito confortável”, explica.

Os preços das sessões depilatória podem variar entre as clínicas, com valores a partir de R$49,99 a R$200, a depender da área do corpo. “Nós trabalhamos com pacotes de dez sessões, que é o mínimo para um resultado definitivo. As cinco primeiras sessões com intervalos de 30 a 35 dias, e as 5 últimas de 40 a 45 dias entre uma e outra. Trabalhamos com os valores mais atrativos e justos do mercado, dado a qualidade do nosso tratamento”, exemplifica.