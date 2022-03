Procon realiza ações sobre o Dia Mundial do Consumidor durante esta semana

Começou nesta segunda-feira (14), a programação do Procon Pará em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, que ocorre nesta terça-feira (15). Durante toda a semana, consumidores terão acesso a serviços de negociação de dívidas, palestras e ações na sede do órgão, em Belém.

A campanha "Garantia de Direitos e Acessibilidade nas Relações de Consumo" tem o objetivo de sanar todas as dúvidas dos consumidores quanto a direitos. Além disso, a data é utilizada para ressaltar os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, sancionado em 11 de setembro de 1990, e considerado um dos mais avançados e abrangentes de todo o mundo.

Alerta sobre golpes

Logo no primeiro dia da programação, o consumidor Thiago Assunção procurou atendimento do Procon depois de sofrer um golpe.

"Usaram meu nome em diversas operadoras de telefonia celular. Já fiz boletim de ocorrência, mas como não consigo contato com as operadoras, vim até o Procon. Até agora, já tive um prejuízo de mais de mil reais", detalhou.

Programação

14 a 18/03

Mutirão de negociação de dívidas para consumidores inadimplentes com as companhias de energia elétrica, de água e esgoto, bancos e empresas de telefonia.

Local: Sede do Procon, localizado na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, na Pedreira.

22 e 23/03

Ciclo de palestras, mesas redondas e balcão de atendimentos

Local: Arena Carlos Gomes, no município de Capanema, localizada na travessa Barão de Capanema.

25/03

Palestras e outros serviços promovidos pela Sejudh.

Local: Associação de Moradores da Passagem do Rosário (AMPR - Campina/Icoaraci)

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)