Dia do Consumidor: confira 6 sites com promoções imperdíveis

A partir desta segunda-feira (14), acontece a Semana do Consumidor 2022, em alusão ao Dia do Consumidor, comemorado anualmente no dia 15 de março. Com descontos de até 80%, diversos varejistas já estão oferecendo grandes ofertas pelos sites e aplicativo. Os interessados precisam ficar atentos, pois as promoções terminam na próxima sexta-feira (20).

Abaixo, o OLiberal.com listou algumas promoções em 6 grandes varejistas: Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Submarino, Casas Bahia e Mercado Livre. Confira:

Amazon

Com descontos de até 60% nas compras online, a lista de produtos em oferta na Amazon é bastante variada: eletrônicos, cosméticos, livros, móveis, roupas, ferramentas, entre outras categorias. Entre as milhares de promoções, o portal OLiberal.com selecionou duas. Confira:

Fones de Ouvido Xiaomi Redmi AirDots 2

Fone com tecnologia de conectividade sem fio (Foto / amazon.com.br)

Da famosa marca chinesa Xiaomi, o fone com tecnologia de conectividade sem fio está com uma super promoção. Com conexões via Bluetooth e garantia do fabricante de ‎3 meses, é um dos produtos mais procurados atualmente por conta do conforto e praticidade. Para garantir, clique aqui.

Kindle Ulimited

Serviço de assinatura no estilo Netflix, mas para livros, os ebooks, (Foto / amazon.com.br)

O Kindle Unlimited é um serviço de assinatura no estilo Netflix e Prime Video, mas para livros, os ebooks. Através da assinatura, o leitor tem acesso a milhares de obras literárias para ler onde e quando quiser. Leve e discreto, os novos assinantes podem aproveitar a Semana do Consumidor para garantir três meses de assinatura por R$1,99. Com os cupons “APPAMAZON15” e “Cupom do dia”, também podem ter direito a mais descontos. Se ficou interessado na oferta, clique aqui.

Magazine Luiza

Os descontos no e-commerce da Magalu são maiores e vão até 70%. A variedade das ofertas são grandes e estão maiores entre os celulares. Além disso, a loja está oferecendo cashback, onde o consumidor faz uma compra e recebe de volta parte do valor gasto, em compras realizadas pelo aplicativo da loja. Confira algumas das promoções disponíveis:

Kit 10 Cuecas Boxer Adulto Masculino

Diversas cores e estampas, o modelo dos produtos é boxer e podem ser usados no dia a dia. (Foto / magazineluiza.com.br)

Com diversas cores e estampas, o modelo dos produtos é boxer e podem ser usados no dia a dia. Como o preço, o tecido também é confortável: 90% Poliéster e 10% Elastano. Clique aqui para adquirir o produto.

Cadeira de Escritório

A cadeira giratória suporta até 80Kg (Foto / magazineluiza.com.br)

A cadeira de escritório DIR-002 é giratória e com estofado. Com um peso suportado de até 80Kg, tem assento e pés reguláveis para que você usufrua o produto com bastante conforto. Para saber mais, clique aqui.

Americanas

A loja Americanas preparou quatro grandes seções para os usuários: ofertas com até 10%, 30%, 60% ou 80%. Em cada espaço é possível encontrar ofertas em todos os departamentos. A varejista também oferece cashback e 10% de desconto para compras a partir de R$50 com o cupom “OBA 10”. Acompanhe:

Babá Eletrônica

Realiza gravação noturna, capta movimentos e avisa por mensagem de notificação no celular. (Foto / americanas.com.br)

Se você está procurando mais segurança para o seu bebê, animal de estimação ou idoso, enquanto realiza as tarefas do dia-a-dia, essa babá eletrônica é uma boa opção. Realiza gravação noturna, capta movimentos e avisa por mensagem de notificação no celular caso deseje também. Clique aqui para saber mais.

Game Battlefield 2042 - PS5

Pela primeira vez na história do jogo, 128 jogadores podem juntar-se à guerra total ao mesmo tempo. (Foto / https://www.americanas.com.br/)

Também tem promoção para os apaixonados por games. O jogo Battlefield 2042 vem com uma super novidade e, pela primeira vez na história de Battlefield, 128 jogadores podem juntar-se à guerra total ao mesmo tempo. Aproveite a oferta clicando aqui.

Casas Bahia

Na Casas Bahia, o consumidor pode encontrar produtos com até 70% de desconto. E o melhor, durante o período de promoções, alguns itens podem ser parcelados em até 30 vezes no cartão da loja. Os descontos podem ser maiores com o cupom “PEDECUPOM”. Basta incluir na finalização das compras.

Piscina Inflável – 2.490 Litros

Essa piscina possui válvula de segurança, suporta até 600 kg e tem capacidade de 2.490 litros de água (Foto / casasbahia.com.br)

Para os dias de calor, uma piscina é sempre bem vinda, né? Comportando confortavelmente até 3 pessoas, essa piscina possui válvula de segurança, suporta até 600 kg e tem capacidade de 2.490 litros de água. Para mais informações, confira aqui.

Kit Furadeira de Impacto Philco

Esse kit é perfeito para trabalhos profissionais ou reparos. (Foto / casasbahia.com.br)

Com Mandril 3/8 e uma maleta com 11 Peças, esse kit é perfeito para trabalhos profissionais ou reparos. A maleta vem com várias ferramentas: 2 brocas para madeira, 3 brocas para concreto, 1 trena de 3m, 1 empunhadura, 1 guia de profundidade, 1 chave Philips, 1 chave de fenda e 1 martelo. Ficou interessado? clique aqui.

Submarino

Na Submarino,com o cupom “MEU10” em produtos selecionados, os consumidores podem adquirir 10% de desconto. Pelo aplicativo da loja, os eletrônicos podem ter uma redução ainda maior ao usar o cupom “MEU400”, que abate R$400 de compras acima de R$3.850. Em outras categorias, os descontos podem chegar a até 60%.

Iphone 11 Apple (64gb)

Os produtos da Apple estão com muitas promoções (Foto / submarino.com.br)

Para quem está pensando em trocar de celular, os produtos da Apple estão com muitas promoções, como esse Iphone 11, com tela 6,1" 4g e câmera de 12mp. Para conhecer outras cores e modelos, clique aqui.

Box Os Instrumentos Mortais

Esta edição contém capas diferenciadas e conteúdo extra. (Foto / submarino.com.br)

Esse box acompanha flâmula, pôster e marcadores. É a obra mais famosa da autora Cassandra Clare e contém a série completa de Os Instrumentos Mortais. Esta edição contém capas diferenciadas e conteúdo extra. Clique aqui para saber mais sobre o enredo dos livros.

Mercado Livre

Em cada categoria, a Mercado Livre está oferecendo descontos diferenciados. Os maiores estão para a área esportiva, com 70% de redução e os clientes podem receber mais 15% ao utilizar o cupom “ESPORTE15”. Além disso, diversos produtos estão com frete grátis para diversos produtos. Veja mais:

Kit Com 2 Protetores Solar

Esse protetor solar diário é anti-fotoenvelhecimento e antioleosidade que protege a pele dos raios UV, (Foto / www.mercadolivre.com.br)

O UV Defender, de L'Oréal Paris, é um protetor solar diário anti-fotoenvelhecimento e antioleosidade que protege a pele dos raios UV, do envelhecimento precoce e uniformiza a pele. A fórmula também é enriquecida com ativos hialurônicos. Saiba mais informações.

Bicicleta

Para quem gosta de trilhas, a bicicleta Aro 29 é um boa opção (Foto / mercadolivre.com.br)

Para quem gosta de trilhas, a bicicleta Aro 29 com freio a disco foi desenvolvida para passeios e um bom começo nas primeiras trilhas da categoria MTB. Tem inúmeras funções e cores. Acompanhe mais.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)