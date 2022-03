Dia Do Consumidor: Veja a programação dos shoppings em Belém

Três shoppings de Belém realizam, a partir desta terça-feira (15), uma programação pelo Dia do Consumidor. Segundo o Sindicato dos Lojistas de Belém (Sindilojas), a data ainda está sendo desenvolvida e, por isso, ainda não há um percentual que possa ser divulgado sobre o movimento em função das ações do dia. Porém, a entidade garante que marcas e franquias estão agindo rápido para reaquecer as vendas.

“Praticamente todas as lojas estão com algum item ou ação promocional. O Dia do Consumidor começou a receber destaque há uns três anos, e ano após ano está recebendo mais atenção dos lojistas”, destacou o presidente do Sindilojas, Eduardo Yamamoto.

Mais de um dia de ofertas

Em um shopping localizado no bairro do Reduto, no centro da capital paraense, as ofertas começam a valer a partir desta terça-feira e vão até o dia 31 de março.

Nesse período, a administração do shopping informou que será ofertado um box de vantagens com cupons de descontos, que vão de 10% a 50% - são 85 cartões, entre benefícios e descontos. No total participam da campanha, mais de 50 lojas, entre os mais diversos segmentos. Os clientes poderão resgatar o box gratuitamente, sendo disponibilizado uma unidade por CPF.

Expectativa dos lojistas

O presidente da Associação dos Lojistas deste shopping, Thiago Fonseca, afirma que também não tem estatísticas sobre a movimentação, mas que, com certeza, haverá um incremento das vendas em razão da data.

“Temos uma ação de marketing direcionada ao consumidor, então sempre esperamos um aquecimento das vendas. É natural que tenha esse aumento, porque lojistas e todos ficam engajados. Mas hoje não são só descontos, é momento de dar benefícios para os clientes. É momento de se relacionar com o cliente e isso ultrapassa a oferta de descontos. É cashback, brindes, é proporcionar uma experiência do cliente na loja. Então, ao intensificar a relação da marca com o cliente, o que se espera é que exista um incremento”, analisa Thiago.

Em outro shopping localizado no bairro Castanheira, a programação ocorre somente nesta segunda e terça-feira (15). Já no complexo de lojas localizado no município de Ananindeua, a data dá início a uma temporada de descontos para o público em referência ao Dia do Consumidor. Até o dia 31 de março, estará espalhado por todo o shopping um código QR Code, que conterá todos os descontos oferecidos pelas lojas que estarão em oferta durante esse período. Basta que o cliente direcione o seu celular, faça a leitura do código e confira a promoção na loja selecionada.