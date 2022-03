Procon Pará realiza mutirão de negociações de dívidas em alusão a Dia Mundial do Consumidor

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará) vai realizar, a partir da próxima segunda-feira (14), uma intensa programação com mutirão de negociação de dívidas, ciclo de palestras e debates com o tema "Garantia de Direitos e Acessibilidade nas Relações de Consumo" em alusão ao Dia Mundial do Consumidor.

Entre os dias 14 a 18 de março, haverá mutirão de negociação de dívidas para todos os consumidores inadimplentes com as companhias de energia elétrica, de água e esgoto, bancos e empresas de telefonia, na sede do Procon em Belém que fica localizada na Travessa Lomas Valentinas, entre avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, na Pedreira.

Já entre os dias 22 e 23 de março, serão realizados ciclos de palestras, mesas redondas e balcão de atendimentos, em Capanema, no nordeste do Pará. Na cidade, o evento ocorrerá na Associação dos Servidores Federais (ASFEC-Capanema), localizada na Travessa Fernandes Tavares, 190, bairro do Campinho.

No dia 25 de março, moradores de Icoaraci, distrito de Belém, receberão palestras e outros atendimentos promovidos pela Sejudh. O local de atendimento será na sede da Associação de Moradores da Passagem do Rosário (AMPR - Campina/Icoaraci), de 9h às 13h.

Os eventos de Capanema e de Icoaraci são promovidos pela Gerência de Educação e Projetos do Procon, em parceria com as Gerências de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa.

O Procon Pará conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social de Capanema, do Centro de Referências Especializado em Assistência Social (CREAS) - Capanema, da Defensoria Pública do Estado, Grupo de Educação Financeira da Amazônia (GEFAM), além do programa E+ Comunidade, da Equatorial Energia, que fará a troca gratuita de lâmpadas.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)