Saiba quando é a semana do consumidor, como encontrar boas ofertas e comprar com segurança

A Semana do Consumidor é um evento que ocorre em uma data especial para o setor de vendas: o Dia do Consumidor, celebrado no em 15 de março. Em 2022, o evento terá início na próxima segunda-feira (14) e acontece até domingo (20), promovendo diversas ofertas em no e-commerce e em lojas físicas.

As promoções da Semana do Consumidor são muito boas, e possibilitam adquirir um artigo caro por um preço menor que o já esperado. Só que, assim como ocorre na Black Friday, é preciso ter um pouco de cuidado para não cair em ciladas.

Como comprar barato?

► Para aproveitar as ofertas da Semana do Consumidor e não ser enganado, é preciso estar de olho nos preços. A principal dica é monitorar a variação de preço do produto desejado nos últimos dias e semanas. Nesse sentido, sites de comparação de preços podem ser bons aliados dos consumidores, já que permitem verificar se o valor atual é, de fato, o mais barato.

► Procurar por cupons de desconto também é uma prática que pode render uma boa economia na hora de fechar o carrinho. Além disso, algumas lojas costumam oferecer cashback durante o evento, o que é útil para recuperar uma porcentagem da compra no futuro.

► Seguir os varejistas de interesse nas redes sociais também é uma outra alternativa para ficar por dentro dos descontos e poder aproveitar eventuais vantagens.

Como comprar com segurança?

► Além de se atentar aos preços, é preciso procurar sobre as lojas nas quais se pretende comprar. Buscar avaliações e comentários em plataformas como o Reclame Aqui pode oferecer um bom parâmetro sobre a qualidade de atendimento e reputação dos comerciantes em questão.

► A segurança do site também deve ser levada em consideração: os endereços devem conter um ícone de cadeado antes da URL, seguido pela sigla "HTTPS" (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Isso significa que as comunicações entre o site e o dispositivo são criptografadas.

► Consultar o CNPJ da loja na Receita Federal e verificar se o site consta da lista de lojas para evitar elaborada pelo Procon, também são boas práticas pré-compra, assim como ficar atento a informações referentes ao frete e às normas de devolução de cada loja.

► É recomendado ainda que o consumidor guarde prints do processo de compra, desde a página da oferta, passando pelo carrinho até o check-out e a nota fiscal do produto. A atitude ajuda na resolução de eventuais problemas pós-compra.

► Sites comparadores oferecem o histórico dos preços cobrados por diversos itens. Antes de se render a uma oferta do Dia do Consumidor que pareça inacreditável, dê uma olhada no que esses portais têm a dizer.

Em quais produtos ficar de olho na Semana do Consumidor?

Smartphones, notebooks, eletrodomésticos, eletroportáteis, roupas, calçados, maquiagens... Esses são alguns dos itens que estarão entre os mais buscados da Semana do Consumidor 2022.

É melhor comprar na Semana do Consumidor ou esperar a Black Friday?

A Opinion Box, empresa de tecnologia referência de mercado em pesquisa, afirma que o Dia do Consumidor é apelidado de "Black Friday do primeiro semestre". Esse é um indicativo de que a expectativa por promoções é alta, além de haver o crescimento das vendas no varejo. De fato, a Semana do Consumidor é uma data que aquece o setor. No entanto, ela não chega ao patamar da Black Friday em termos de visibilidade.

A Black Friday é um evento que está consolidado no comércio nacional e internacional, crescendo a cada ano. Já a Semana do Consumidor ainda é um tanto quanto desconhecida no calendário brasileiro como uma data importante para os lojistas e consumidores, o que não deixa de valer como um momento para fazer compras com ofertas especiais. Nesse sentido, as promoções são tão fortes em março, na Semana do Consumidor, como são em novembro, na Black Friday.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)