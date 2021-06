Processo seletivo do IASB, da Prefeitura de Belém, é suspenso por falhas técnicas

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb), da Prefeitura de Belém, informa que o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da instituição foi suspenso por falhas técnicas em sistema operacional. As inscrições para o certame estavam previstas para começarem a partir de meia noite desta segunda-feira (7).

De acordo com anúncio da Prefeitura em uma rede social, um novo cronograma do certame será elaborado em breve e assim que o problema for solucionado as novas datas serão divulgadas para os candidatos.

O processo vai selecionar 47 servidores temporários. As vagas são para níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15.

A seleção vai ocorrer em quatro fases. A primeira etapa é a da inscrição, que é gratuita, de caráter habilitatório, feita exclusivamente pela internet, neste endereço. A segunda é a de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, assim como a terceira fase, que é de comprovação dos dados informados na inscrição. A quarta fase é a entrevista, de caráter classificatório.

Vagas

As vagas são para médico, com atuação em urgência e emergência, plantonista, com 13 vagas e cadastro de reserva; enfermeiro plantonista, com nove vagas mais cadastro de reserva; assistente de administração, com 16 vagas mais cadastro reserva; técnico em enfermagem, plantonista, com sete vagas mais cadastro de reserva, e técnico em radiologia, plantonista, com duas vagas mais cadastro de reserva.

Os profissionais que forem aprovados serão convocados para atuar na sede do IASB, localizada na travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 2300, no bairro do Marco, em Belém; no posto de Icoaraci, na rua Padre Júlio Maria, nº 1821, bairro de Ponta Grossa, distrito de Icoaraci; e no posto de Mosqueiro, na travessa Pratiquara, nº 69, bairro Vila, distrito de Mosqueiro.